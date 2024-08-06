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高股息族群 利誘小資族

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益。（路透）
法人表示，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益。（路透）

台股近期暴跌四千多點後，昨（6）日反彈近700點，觀察今年以來台股零股交易情況，台積電仍是小資族最愛，特別是在台積電股價大跌之際，零股成交量還創歷史新高。

群益台灣精選高息ETF則名列第二，統計今年來零股交易日均量前十名中就有六檔台股ETF，其中高股息ETF有四檔、市值型ETF占兩檔。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股近期表現相當震盪，要把握估值調整所帶來的投資機會，可考慮在股市出現估值調整時逢低加碼，特別是在評價已經修正到合理水平的個股。

盤中零股成交日均量排行前十名
盤中零股成交日均量排行前十名

存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本，投資人可以善用定期定額及逢低加碼策略。

法人表示，現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。

國泰投信董事長張錫表示，台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆元，每月定時定額的投資金額超過100億元。

以目前ETF受益人數最多的國泰永續高股息為例，規模大約3,000億元，這陣子股市大幅修正，國泰永續高股息股民仍持續增加中。

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