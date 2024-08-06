積極型投資人 加碼時機到

近期全球股市及台股上沖下洗，不少基金投資人急著問：「該怎麼辦？」投信投顧公會表示，國內基本面仍屬穩健，股價漲多後的回檔為良性的修正波段，並建議投資人趁機依個人不同風險屬性，檢視自己的投資標的。

針對兩大類不同風險型態投資人，投信投顧公會提出相對應的投資心法。

對於積極型的投資人，因為通常以股票型基金等波動性較大的投資標的為主。

當股市出現回檔整理時，投信投顧公會建議以長期投資眼光看待，此時正是進場或加碼的好時機。

至於穩健型投資人，投信投顧公會表示，不論是境內基金或境外基金，有不同風險報酬的投資選擇，投資人可以掌握「多元投資」的原則，如此一來，即使全球股市震盪幅度較大時，因不是所有資產類型基金都會是同方向走勢，便可發揮截長補短之效。

例如市場人士對於美國聯準會未來降息的預期愈來愈高，近期債券型基金的表現就相當亮眼，穩健型投資人適度調整債券基金部位便有機會參與債市的多頭行情。

投信投顧公會表示，由於國內基金商品的選擇多元，投資人可以自行選擇搭配不同類型的共同基金，掌握不同資產類型的投資機會，或者是直接布局平衡型或多重資產型基金，由基金經理人視各個投資市場的展望調整適當的配置部位，不失為面對全球的主要股市同步回檔時，相對穩健的投資策略。

投信投顧公會呼籲，市場波動是常態，投資人要保持理性，依自己的投資目的、風險型態決定資產配置，不要因為市場一時的劇烈波動，就大量殺出或停止投資，而應冷靜關注投資標的的基本面，避免盲目跟隨，做出對自己最有利的投資決策。