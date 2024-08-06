組合平衡型商品 抗波動

近期市場雜音較多，中東戰爭、日圓升值、美國近期公布科技股部分財報表現不如預期、總經數據也同步走軟等利空事件交疊，使得全球主要股市近一周紛紛出現震盪下挫。法人建議，布局組合平衡型基金，抗震。

統計至5日，觀察組合平衡型基金近一個月績效前十強表現，全數皆為正報酬，與大盤指數-5%相比，展現出領漲抗震的特色。日盛目標收益組合基金研究團隊指出，美國總統大選所造成的政策轉向預期將會持續造成產業及區域輪動，同時引發風險趨避及避險心態提升。

目前大多數經濟數據指向支持軟著陸的經濟預期。短期來看，股市對利多反應已出現鈍化跡象，例如聯準會拋出9月降息選項、偏弱的就業及CPI，以及優於預期的企業財報後，利多卻無法激勵股市，因而震盪及修正整理期間難免。

在資產方面，寬鬆的金融環境和產業復甦有利於非投等債表現；股票市場方面，關注美國股票市場；台日韓等科技產業鏈持續受惠科技成長周期的利多，亦可留意。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳分析，近期美國公布之經濟數據表現不如預期，不過整體來看，美國出現經濟衰退的可能性仍偏低，而這波股市自7月高點回落，除了受到經濟數據干擾外，美國總統大選與中東地緣政治不確定性上升，及獲利調節壓力，都是股市拉回的原因。