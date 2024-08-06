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低接日股基金 有潛利

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
日股大跌時進場投資報酬率概況
日股大跌時進場投資報酬率概況

日股本周大震盪，5日暴跌12.4%，昨（6）日勁揚10.23%，行情上沖下洗，投資人操作難度大增。國內投信指出，根據歷史經驗，每當日股重挫後進場，投資人持有三個月勝率高達九成，建議可趁日股大幅回檔修正之際，進場低接相關基金及ETF。

根據彭博統計，投資人在日經指數大跌進場，其後三、六個月及一年續抱的勝率（上漲機率）達90%至100%，持有三個月勝率90%、平均報酬率（上漲幅度）可達10%。

日經225指數昨日收盤34,675.46，上漲3,217.04點；一掃5日重挫4,451點陰霾。據彭博資統計過去十年，日股前十大跌幅後走勢，若於大跌時進場且日本經濟未出現重大改變仍保持成長態勢，當市場信心恢復後，日股多能收復失土並再創高。

進一步統計發現，逢低進場後持有一、三、六個月及一年勝率都逾70%，從持有一個月拉長到持有六個月勝率由70%拉高到100%，平均報酬率從6%提高到半年後的16%、一年後達27%。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲指出，日股經歷急跌修正後，目前的PE、PB相較今年第1季、第2季及去年底低，顯示日股回到相對低點重回相對合理評價。日股在這幾年確實已出現相當大的不同，例如：通縮與負利率的結束、邁入升息循環、企業大幅調薪、發放股息並大舉買回庫藏股、鼓勵日本散戶投入股市，包括台積電，Amazon、Google等也都前進日本設廠，經濟進入一個嶄新的時代，也帶動今年初股價頻頻創新高。

不過，近期全球股市迎來一波創紀錄的動盪走勢，主要受到政治因素及日圓套利結束等疑慮，帶來短期較大影響，這也提醒投資人，要精選好股、更要留意波動風險管理，搭配量化模型作為選股及風險監管輔助，追求高成長，同時提供下檔風險保護力。

瀚亞投信產品投資策略部協理劉仲翔表示，日股自2023年多頭行情延續至今，相對於大型股，小型股交易價格處於折價位置，35%小型股交易價格仍低於帳面價值（P／B比小於1）；目前市場預估，中小型股尚未完全發揮，也將受惠於財務重整程度、聯準會降息等利多，中小型股有望接棒續漲。

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