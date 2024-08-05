多重資產基金 避險利器

中東地緣衝突、美國大選與通膨疑慮，為風險性資產表現帶來壓力。投信法人表示，資本市場短線將面臨獲利調節壓力，搭配貨幣政策動向、通膨與經濟數據表現仍牽動市場，建議穩健型投資人不妨透過多重資產基金應對，既能掌握不同資產輪動契機，也能適度平衡投資組合的波動風險。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，投資人對地緣政治、通膨風險雖須戒慎，但無須過度恐懼。隨著市場已逐漸反應聯準會降息時間點後移、降息幅度可能降低的預期，在降息確立前，利率預料將在區間維持，不過長期下行趨勢不變。建議投資人不妨透過多重資產策略來應對。股市方面，可尋求營運表現佳，具有成長性與評價合理的標的，產業包括科技、醫藥等可留意；固定收益資產則可持續關注非投資等級債表現。

科技產業方面，今年以來AI議題夯，近來面對漲多後的修正，信心面與資金面都受到衝擊。財富管理專家認為，若從近期各科技大廠所發表的財報來看，可看出AI市場需求仍高速成長，大型雲端與算力業者持續投資以滿足市場需求。

滙豐投信表示，當前正在AI黃金十年發展浪潮初期，對AI長多看法並未改變。滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔指出，以近期多家美國科技巨頭執行長在財報會議中揭露，市場上需求成長太快，在加速投資以提高AI相關服務量能，仍追趕不上市場需求，並預測下半年在搭配AI基礎建設逐步到位後，成長動能將重新加速。

尤其AI應用需要耗費大量的電力，楊博翔分析，預估電力需求在2030年，將以每年10%的速度成長，新建的大型資料中心無不「逐電而居」，對比長期美國電力需求近乎零成長而言，基礎建設將明顯受到AI帶動，因此在目前基礎建設類股價值面尚未明顯拉抬下，有機會成為市場對AI應用投資的另類選擇。