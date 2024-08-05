外資砍亞股 台股最傷

美國經濟前景堪憂，外資上周對新興亞股大賣超，以台股遭賣超36.4億美元最重，其次是印度的7.9億美元，南韓的1.7億美元；買超則以印尼的1.7億美元最多。亞股上周普遍收黑，以台股跌2.2%最重，再來是南韓跌2%。

新興亞股外資買賣超 今年以來，外資對新興亞股買超以南韓的179.8億美元最多，再來是印度的39.2億美元；賣超則以對台股的92.6億美元最重，再來是泰國的33.4億美元。今年以來，新興亞股仍以台股最優，但漲幅已縮水到10.6%，再來是印度的9%，但泰國跌幅擴大到9.9%最弱。

外資下半年以來對台股加速賣超，7月賣超逾100億美元，8月以來繼續拋售。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股昨（5）日重挫逾8%，指數開盤跳空跌破半年線及2萬點重要關卡，多頭盤勢遭到反轉。不過，由於短線跌幅急且深，從以空間換取時間的角度來看，未來要再見到台股重挫的機率降低，轉為反彈後呈現盤整震盪格局的可能性上升。

從基本面來看，安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）持續帶動結構性成長動能，半導體整體明顯好轉趨勢不變，明年也可望見到消費電子逐漸復甦。儘管面臨近期市場雜音較多干擾，例如市場擔心GB200架構AI伺服器供應不順，但供應鏈狀況沒有太大變化，且股價已持續消化負面訊息。另外，重要法說也相當正向，毛利率明顯優於預期，有助挹注市場信心。

印度今年來漲幅已逼近台股，群益印度中小基金經理人林光佑表示，全球股市急速修正，拖累印度同步下跌。不過，印度為內需市場導向，且內資的資金動能仍強勁，因此評估印度股市修正幅度將不如日、台、美股劇烈，季線可望有支撐。待股市修正完畢後，搭配時序進入9月至隔年2月的消費旺季，可望由內需消費族群帶動新一輪漲勢。

越南股市上周小跌0.4%，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，近期台、韓股市波動劇烈，但越股今年來仍上漲逾5%，表現較穩健。

越南政府持續祭出振興經濟政策，且明年越股有望納入富時指數，長線發展可期。投資人可以緩步低接越南，以參與越南長線投資機會。