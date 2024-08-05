押注防禦產業 分批加碼

過去一周股市震盪修正，但整體股票型ETF獲144.5億美元資金淨流入，顯示市場逢跌抄底，其中，美國、亞洲、中國、日本、歐洲分別獲得89.9億、40.4億、35.1億、6.8億、3.8億美元資金流入，但拉美、東歐出現小額資金淨流出。

聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，但仍不敵經濟數據蒙塵影響，因製造業景氣和就業數據顯示經濟放緩速度快於預期，引發股市下挫，但股票型商品依然獲資金淨流入。

富蘭克林證券投顧表示，美國7月就業報告引發美國經濟衰退擔憂，市場啟動風險趨避模式，但美國7月就業報告是否代表經濟衰退仍待觀察，加上短線市場已過度悲觀，建議在場內的投資人以靜制動，避免因短線市場情緒而打亂投資節奏。

另方面，中東地緣政治風險及美國大選前消息紛擾猶存，建議股市比重較高者未來可逢反彈適度調降比重，轉向增持美國平衡型基金及精選收益複合債券型基金，提高資產防禦力、爭取收益並卡位聯準會的降息行情。

觀察本波領跌的那斯達克指數自高檔回跌以來跌幅超過10%，進入技術性修正，費半指數跌幅更超過兩成，需要時間修復，所幸在科技股修正之際，低基期及防禦產業成為資金避風港，預期健康的類股輪動有助收斂大盤跌幅，看好創新成長（科技、生技）、淨零轉型（公用事業、基礎建設、氣候變遷）及亞股（印度、日本）三大主軸長線發展，建議空手者可採分批加碼或大額定期定額策略介入，靜待烏雲散去。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，現階段美國經濟仍維持放緩而非衰退的趨勢，理由是7月非農就業數據受到颶風的負面影響，且近期美國失業率上升也受到勞動力擴張所驅動，惟之前市場過於樂觀，以致近期波動加劇。

短期在市場仍持續觀望經濟數據與企業財報表現、聯準會政策舉措、美國大選選情、甚至中東地緣衝突是否擴大等，不確定性的疊加下，市場延續波動整理格局機會相對高，建議穩健型投資者可採多元產業配置策略。