REITs資產 利多可期

近期公布的美國30年期房貸固定利率持續下滑至6.78%，從今年5月2日高點7.22%明顯降溫。法人表示，REITs對市場利率變動的敏感性高，且今年下半年至2025年，美國可望在通膨趨緩下，開始調降基準利率，這對REITs資產表現將是一大激勵。

觀察過去一年美國REITs指數與美國十年公債殖利率走勢，兩者呈現高度負相關，且當市場對降息預期短期升溫，往往拉動美國十年期公債殖利率同步走低，這期間REITs表現也會相當搶眼。

如同今年4月25日至7月27日及去年10月19日至12月27日兩波走勢，美國REITs的表現更勝於美股。

Fedwatch數據顯示，美國聯準會今年9月前降息一碼以上的機率已由一個月前64.1%，大幅提升至100%，這無疑對美國REITs帶來一劑強心針。隨今年下半年降息時點的接近，REITs有望逐步擺脫過去高通膨與高利率的掣肘，迎來真正春燕。

國泰投顧表示，以摩根士丹利美國房地產基金持有較高比重的醫療保健及數據中心REITs為例，在人口老化趨勢下，估計到2030年，美國80歲以上年齡族群將以每年超過4%的速度增長，遠高於過去12年1.7%的年增長率，可望推動未來十年銀髮住宅的顯著需求，且其剛性需求特質，更不易受到總體經濟波動的影響。

近年來隨數位經濟和創新科技的發展，包括人工智慧、物聯網、虛擬現實和自動駕駛等題材，皆為數據中心提供強大支撐，且相較過往，目前數據中心土地供應量仍有限的情況下，更有利於房東提高租金。