固定收益型 吸金魅力大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向統計
主要固定收益型ETF資金流向統計

在避險情緒蔓延下，過去一周各大債市ETF普遍獲得資金追捧，整體固定收益型ETF淨流入94.4億美元，美國、亞洲、歐洲分別獲62.1億、6.9億、6.2億美元資金淨流入。

而從債券信評類別看，投資級債ETF獲得74.6億美元淨流入最多，非投資級債ETF也獲得0.3億美元小幅資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，並利用2020至2021年低利環境積極進行再融資，進一步強化財務體質，故在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市可謂萬事俱備（匯聚總經面、基本面與技術面利多），但仍需要精選持債，以在利差較窄下爭取較高殖利率機會。

安聯投信表示，聯準會關注的通膨指標表現溫和，官員也釋放9月降息的訊號，使美國10年期公債殖利率大幅走低，過去一周債市全面上漲。

安聯投信指出，聯準會關注的核心個人消費支出價格指數6月上升0.2%，符合市場預期，美國密西根大學7月消費者信心指數降至八個月低點，消費者對未來一年通膨預期創四個月最低。在利率政策部分，聯準會於7月貨幣政策會議如預期所料按兵不動，但主席鮑爾預計最早9月下調利率。

安聯投信表示，聯準會暗示降息臨近，基準殖利率近期大幅走低，投資級債動能增；然而經濟數據不如預期，信用利差拉大，非投資級債漲幅受限。

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