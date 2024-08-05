高股息商品 人氣更旺

台股近日隨國際股市崩跌，周線出現連三黑，近二個交易日更是接連更新史上最大跌點，不過，觀察ETF投資人動向可以發現，受益人數不減反增，尤其買盤搶進多檔高股息ETF。

根據CMoney統計，上周ETF受益人數增加的前十大全是台股ETF，顯見投資人仍對於台股後市抱持高度期待；以類型來看，高股息類共有八檔、市值型則有兩檔。

投資人搶進的前五大ETF單周均吸引逾萬人進場，依序是國泰永續高股息（00878）增加19,780人，總人數突破134萬人，再創新高；第二名是復華台灣科技優息增加18,502人、緊接著是元大高股息增加13,439人；以及群益台灣精選高息也增加了10,812人，元大台灣50也有新增10,524人。

此外，第六至第十大，增加人數介於4,244人至9,898人，依序為富邦台50、元大台灣價值高息、群益科技高息成長、元大台灣高息低波和中信成長高股息。在人氣ETF持續吸金下，推升整體ETF受益人數單周增加155,292人，總受益人數已來到12,476,444人。

國泰投信指出，短線股市震盪，可以留意具備產業分散、配息穩健、抗跌追漲等三大優勢的高股息ETF；且現階段反而是長期投資人進場的好時點，第4季後AI需求續旺，科技業基本面無虞，金融業有投資收益跟投信買盤力道支撐，台股還是有絕大機會再現鋒芒。

富邦投信表示，今年以來大盤受到資金行情推動，樂觀的市場氛圍加上AI議題推升股市，短線上雖然國際金融情勢影響出現大幅回檔，反而是重新檢視持股的好機會。隨著本益比回落到合理區間，長線投資人或價值投資人可以趁這幾天短線跌勢緩和時，尋找適當點位分批布局，將資金轉進8月將除息的高股息ETF先領息。

法人分析，近日投信買盤力道強勁，主要買方大多為散戶進場，又以最受投資人歡迎的高股息ETF仍持續逢低加碼，提醒投資人，台灣個股息率雖然是世界有名的高，但平均也就是4~6%，如果ETF配息率大幅超過這個數字，就要特別留意ETF的配息組成。