長天期美債 強勢表態

美股近期自高檔回落，主要受大選不確定性、科技股重挫等影響，不過在通膨趨緩、市場預期9月降息機會大之下，債市表現則相對突出，統計自7月11日以來，投信發行的債券ETF表現也呈現逆勢上漲，漲幅前十強當中，有九檔都是長天期美債ETF。

美國S&P500指數於7月16日自高點滑落，台股則於7月11日收盤創新高後拉回，若以7月11日為基準日，該期間債券型ETF逆勢抗跌。

漲幅前十強當中，有九檔都是長天期美債ETF，包括：凱基美債25+、元大美債20年、富邦美債20年、中信美國公債20年、統一美債20年、群益25年美債、國泰20年美債、永豐20年美公債、復華20年美債，累積漲幅都超過7%，顯見在市場尋求提高投組安全性下，長天期美債ETF更獲青睞。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，最近一次聯準會官員談話態度更趨鴿派，通膨如預期下降，聯準會於9月啟動降息的可能性提升，美國公債殖利率走低，推升債券價格，成為美國債市的利多消息。

此外，近期市場不確定性多，包括美國大選、經濟數據與企業財報表現不一等，也帶動避險需求，故長天期公債亦可望發揮其避險效果。

建議投資人不妨伺機透過長天期美債ETF來介入，既有望在降息將至、債市多頭趨勢可期下，掌握波段價差空間，也能因美債之高安全性，來適度平衡整體投資組合波動。

中信美國公債20年經理人張瓈尹分析，美國7月新增非農就業人數從6月的17.9萬人降至11.4萬人，三個月平均數約17萬人，失業率也從4.1%上升至4.3%，為2021年10月以來最高水準，顯示就業市場動能減緩，而6月的個人消費支出（PCE）年升2.5%，漲幅低於5月的2.6%，同期間的核心PCE上漲2.6%，相較5月份持平，強化市場對美國聯準會9月啟動首次降息的預期，以Fedwatch工具降息預期來看，截至8月5日，市場預期9月降息2碼機率達75%。

張瓈尹表示，以7月FOMC會議來看，此次利率決策利率連八凍，維持基準利率區間在5.25%至5.5%不變，且聯準會主席鮑爾在會後釋出9月可能降息的訊號，投資人預期美國即將進入降息循環，建議現階段可以伺機布局中長天期債券ETF，待爾後啟動降息循環時，有機會增加資本利得的空間。