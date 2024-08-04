台股、美股急跌…逢低承接有良方 基金平台提建議

台股8月2日狂跌1,004點，為史上最高單日跌點，單日大跌4.4%，周線連三黑；費城半導體指數2日重跌5.1%，兩天就跌掉11.9%，今年來漲幅大幅縮水到10.3%。基金平台建議，投資人如果想加碼，最好採取分批進場的方式，或透過母子基金來布局，以降低波動。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，此次人工智慧（AI）需求拉升企業獲利，推動股價成長的趨勢尚未反轉，AI相關行業至2025年仍將處於獲利上修周期。這波多頭市場的短期修正，反而是介入市場的良機，投資人宜好好把握。

蘇皓毅指出，撇開選舉因素造成的波動不計，市場預期美國聯準會（Fed）在9月及12月各降息1碼，降息可使中小型企業的利息支出下降、獲利水準上升，包括金融股與小型股均有機會受惠。美國中小型公司偏向於內需市場為主，更有機會受益於川普 ｢美國至上」的政策。

蘇皓毅提醒，投資人應提前做好資產配置與風險管理，長期實行每月定期定額扣款投資。手上資金充裕者，可以採取母子基金的方式進場布局，單筆投入穩健的債券型或平衡型基金為母基金，再由系統自動定期定額轉入波動較高的美股或台股為子基金。

「鉅亨買基金」投資研究部表示，台股與美股呈現高度連動。不過，美國經濟的某些部分仍表現強勁，美國聯準會（Fed）也有充足的政策工具可用，且美國的財政政策仍具擴張性。

鉅亨買基金呼籲投資者應保持冷靜，理性看待市場波動，建議可使用逢低自動加碼機制，搶先布局回檔契機，維持長期紀律投資，對於經濟前景依舊可保持謹慎樂觀。