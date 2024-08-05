台股基金 暫不宜摸底

美國經濟數據疲軟影響，使得8月1日美股四大指數呈現走跌，引發台股短線震盪。投信法人認為，台股短線恐將持續震盪，但中長線基本面仍強勁，可把握具基本面族群布局機會，但暫不宜以單筆資金摸底，建議分批布局台股基金。

FOMC較前次更加明確暗示通膨正趨近目標，此一言論更讓市場再次燃起9月可望啟動降息的高度預期。投信業者認為，聯準會對9月降息釋出鴿派訊號，有利市場風險偏好，短期雖因市場漲多拉回震盪，但對中長期資本市場表現仍不須看淡。

日盛投信台股投資研究團隊表示，聯準會透露目前經濟發展走向正常化，會後聲明與前次最大差異點在於不再高度關注通膨風險，改為實現就業和通膨目標的風險使趨向更好的平衡。綜合各項經濟指標與多空因子，展望未來9月FOMC會議，降息將可能是一個選項，亦透露出近四年多以來首次降息的信號。

台股一般型基金今年來表現

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察台灣經濟基本面，中經院公布台灣7月製造業、非製造業PMI皆續處擴張區間，標普全球7月台灣製造業採購經理人指數PMI為52.9，目前已連續四個月擴張，而且成長顯著，仍預期2024下半年台灣製造與非製造業景氣持穩。

此外，上市櫃公司第2季營收年增15%，季增10%，表現不俗，台股第2季法說會將密集展開，預期展望能見度可望日漸明朗，提高法說會報喜機率。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，台股周線連三黑，美股也處於修正走勢，加上籌碼面因本波融資餘額增幅較高，尚須調整，此次回檔可視為一至三個月內的多頭市場中的中短期修正，大盤近期將呈現區間震盪整理、個股或族群表現的盤勢。

不過，整體來看，企業獲利維持成長態勢、經濟保持溫和擴張，加上美國聯準會9月降息機率高，仍將支撐股市多頭趨勢，建議逢低仍可分批布局，可留意相關具業績題材的AI供應鏈、需求逐步回溫的消費性電子族群，或者受惠整體景氣復甦的營建、金融等傳產標的。

產業方面，日盛投信台股投資研究團隊看好人工智慧伺服器（AI Server）供應鏈第3季開始進入出貨旺季，基本面相對較佳，此外，包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS及ODM、散熱模組、PCB及CCL、高速傳輸等，以及AI PC、手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等類股皆可關注。