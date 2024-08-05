境外基金十強 收益型夯

全球主要股市目前高檔拉回整理，但今年來仍震盪上行，股票基金規模跟著上揚。統計至上半年，國人最愛的十檔境外基金中，清一色是收益型基金，完全沒有純股票基金。

境外基金資訊觀測站統計，到6月底，在國人持有最多的十檔境外基金中，純債券基金占七檔，以非投資等級債券、新興市場債券基金為主，股債混合的多重資產基金占三檔，以美國股債基金最受歡迎，可見國人仍偏好收益型商品。

在這十檔境外基金中，安聯收益成長基金高居第一名，今年來台灣投資人月月都是淨申購，持有總金額在今年2月突破7,000億元，到6月衝上7,536億元，遙遙領先其他基金。這檔基金今年前七個月上漲13.2%，優於純粹的債券基金。

安聯收益成長基金全都布局美元資產，美國成長股、可轉換公司債、非投資等級債各占三分之一，每月重新調整一次。基金投資強勢美元資產，加上配息率有吸引力，是這檔基金長年熱賣的重要原因，也帶動其他基金公司推出相似的產品。如果選擇美元穩定月配息級別，基金半年來的年化配息率約8%。

安聯收益成長基金是極少數近年來規模仍持續成長的境外收益型基金。

至於其他收益型產品，多多少少受到美國聯準會（Fed）之前暴力升息所衝擊，近年來規模起起伏伏，到最近才受惠於聯準會（Fed）降息預期，資金重新流入。

聯博全球非投資等級債券基金為國人第二喜愛的境外基金，持有3,319億元。這檔基金去年漲12.9%，今年來也有11%漲幅，中長期績效相當穩健，因此仍是非投資等級債券基金的第一品牌。

第三名聯博美國收益基金是純粹債券基金，投資級債比重不低，近年很受台灣投資人青睞，已持有1,905億元，今年來漲8.6%。

熱銷榜上第四到第十名，依次為高盛新興市場債券、高盛投資級公司債、摩根環球非投等債、摩根多重收益、鋒裕匯理新興市場債券、富蘭克林坦伯頓穩定月收益、PIMCO多元收益債券，今年以來統統是正報酬，國人持有金額則從508億元到1,083億元不等。