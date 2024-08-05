非投等債 投資價值浮現

降息周期即將到來，市場資金已明顯回流非投資等級債。據高盛報告顯示，非投等債發債企業財務槓桿約為3.5%低於長期平均3.8%，更遠低於疫情高峰5.7%，顯示目前非投資等級企業的債務水準低於長期平均，財務體質來到歷史相對優良的區間，投資價值正悄然浮現。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，非投資等級債號稱債券收益之王，然而高收益率之下，投資人不免擔心其波動性，一般非投等債的違約率主要來自於CCC級債券，因此只要透過聚焦成熟市場及BB、B級債券為核心的配置方式，即可兼顧債券品質與收益水準，創造非投資級債的良好投資機會。趁降息前入場投資，正好參與目前高於10年均值的殖利率水準；加上非投資等級債與美國公債呈現低度相關性，更能有效分散資產風險，將資產配置最大效益化。

根據Morgan Stanley統計，目前非投資等級債的高品質債BB級，占美國非投等債指數中約50%，相較於2008年平均占比約40%有所提高；同時，非投等債中的不良債券CCC級比重正下降接近10%。瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，美國非投資等級債各年度正報酬勝率偏高，且今年以來符合過往正報酬年度的走勢。由於美國非投資等級債百元報價仍低於長期平均，根據ICE統計，若投資人在低於95美元時機進場美國非投資等級債，一年後的平均報酬為8.5%、二年後則為17.8%；也就是說，現在美非投等債仍落在長期買點位置。

群益投信表示，非投等債因存續期間較短，受利率政策影響程度偏低，近三年的年化波動度相對於美國投資等級債、全球綜合債、美國政府公債等各類債券來說較低，表現相對穩定；ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數透過鎖定高票面利率廣納收益來源，並採用信用因子加權的方式掌握體質較佳企業，讓非投等債投資再進化，在兩大優勢擁護下，讓其在2020年全球疫情爆發期間，相比全球股市，展現更為優異的防禦力與回復力。