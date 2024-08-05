快訊

李孟遠奧運射擊奪銅 「訓練娘家」四方林靶場恐關門

全球市場觀測站／美股、信用債 錢景亮

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會8月利率政策會議結果如市場預期採按兵不動，但主席鮑爾釋出鴿派訊號，9月降息機率大幅提升。投信法人表示，今年仍有預防性降息的空間，將有助於美國與其他國家經濟、利差收窄，使今年強勢的美元與美債殖利率回落，股票、債券有望迎資金行情，建議可布局美股與信用債。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，9月降息機會提升，且經濟成長可能放緩，加上美股波動劇烈，市場避險需求對債市帶來正面影響，惟市場預估川普勝選可能會刺激通膨，且美國政府債務上限協議將於明年起到期，屆時市場對財政擔憂可能會升溫，須留意美債殖利率上升的可能性。

周曉蘭表示，信用債表現仍相對穩健，利差僅是小幅擴大，並未突破過去一年來的波動區間，可見整體趨勢並未反轉；在景氣穩健且通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利愈信用債持續累積收益。穩健投資人可布局投等債，積極型投資人則可布局非投資等級債。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平說，科技股過去一周延續疲弱態勢，對盤勢造成壓抑，不過，關注大型雲端業者微軟、Alphabet、Meta、Apple，以及半導體公司AMD等，財報皆繳出亮眼的業績與展望。

林元平指出，當前股價走勢震盪並非基本面出現問題，而是在股價高原期，市場對財報的預期值更高，只要向上趨勢不變，市場消化波動後，股價仍會伴隨基本面走揚。

美國大選也持續干擾股票走勢。林元平認為，民主黨準候選人賀錦麗與共和黨候選人川普民調差距明顯收窄，且在搖擺州呈現拉鋸，政治的不確定性仍會對高檔的美股帶來更多的波動。整體來看，美股近期受到諸多不確定性、財報密集公布等，導致震盪更加劇烈，所幸基本面無慮，聯準會也醞釀降息釋放流動性的背景下，仍看好美股在震盪整理後的前景表現。

美國聯準會 美股

延伸閱讀

共和黨策士預測：賀錦麗民調 續領先川普

最終名單？賀錦麗3副手人選獲面試邀約 盟友指這特質大加分

川普提辯論換時間地點否則免談 賀錦麗拒絕：「老地方不見不散」

賀錦麗支持率增、Fed降息機率升…選情變調 川普交易熄火

相關新聞

組合基金 抗震

全球股市走勢震盪，加深投資人操作難度。法人表示，歐美9月有望降息，將有利風險性資產，研判目前股市回檔應屬短期修正，另一方...

台股基金 暫不宜摸底

美國經濟數據疲軟影響，使得8月1日美股四大指數呈現走跌，引發台股短線震盪。投信法人認為，台股短線恐將持續震盪，但中長線基...

境外基金十強 收益型夯

全球主要股市目前高檔拉回整理，但今年來仍震盪上行，股票基金規模跟著上揚。統計至上半年，國人最愛的十檔境外基金中，清一色是...

非投等債 投資價值浮現

降息周期即將到來，市場資金已明顯回流非投資等級債。據高盛報告顯示，非投等債發債企業財務槓桿約為3.5%低於長期平均3.8...

全球市場觀測站／美股、信用債 錢景亮

美國聯準會8月利率政策會議結果如市場預期採按兵不動，但主席鮑爾釋出鴿派訊號，9月降息機率大幅提升。投信法人表示，今年仍有...

日股三優勢 拉回是買點

今年以來表現亮眼的日股股市陷入修正，但富蘭克林投顧、第一金投信等法人認為，日本央行採取漸進式步調收回寬鬆政策，且會議後政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。