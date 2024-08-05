全球市場觀測站／美股、信用債 錢景亮

美國聯準會8月利率政策會議結果如市場預期採按兵不動，但主席鮑爾釋出鴿派訊號，9月降息機率大幅提升。投信法人表示，今年仍有預防性降息的空間，將有助於美國與其他國家經濟、利差收窄，使今年強勢的美元與美債殖利率回落，股票、債券有望迎資金行情，建議可布局美股與信用債。

瀚亞投信固定收益部主管周曉蘭指出，9月降息機會提升，且經濟成長可能放緩，加上美股波動劇烈，市場避險需求對債市帶來正面影響，惟市場預估川普勝選可能會刺激通膨，且美國政府債務上限協議將於明年起到期，屆時市場對財政擔憂可能會升溫，須留意美債殖利率上升的可能性。

周曉蘭表示，信用債表現仍相對穩健，利差僅是小幅擴大，並未突破過去一年來的波動區間，可見整體趨勢並未反轉；在景氣穩健且通膨走緩的前提下，未來貨幣政策方向與投資環境較為確定，有利愈信用債持續累積收益。穩健投資人可布局投等債，積極型投資人則可布局非投資等級債。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平說，科技股過去一周延續疲弱態勢，對盤勢造成壓抑，不過，關注大型雲端業者微軟、Alphabet、Meta、Apple，以及半導體公司AMD等，財報皆繳出亮眼的業績與展望。

林元平指出，當前股價走勢震盪並非基本面出現問題，而是在股價高原期，市場對財報的預期值更高，只要向上趨勢不變，市場消化波動後，股價仍會伴隨基本面走揚。

美國大選也持續干擾股票走勢。林元平認為，民主黨準候選人賀錦麗與共和黨候選人川普民調差距明顯收窄，且在搖擺州呈現拉鋸，政治的不確定性仍會對高檔的美股帶來更多的波動。整體來看，美股近期受到諸多不確定性、財報密集公布等，導致震盪更加劇烈，所幸基本面無慮，聯準會也醞釀降息釋放流動性的背景下，仍看好美股在震盪整理後的前景表現。