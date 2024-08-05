日股三優勢 拉回是買點

今年以來表現亮眼的日股股市陷入修正，但富蘭克林投顧、第一金投信等法人認為，日本央行採取漸進式步調收回寬鬆政策，且會議後政策不確定性降低，有利場邊觀望的資金重新集結歸隊，可利用修正機會進場加碼，將日股納入投資組合長期投資。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，日本通膨回升將推動消費者與企業擴大支出，加以日股有其特有的公司治理改革紅利，同時相對全球市場折價，三大優勢創造日股投資價值仍相當明確。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲進一步指出，6月日本核心CPI年增率達2.6%，物價成長率高於2%已連續持續27個月，加上今年企業調薪已有全面共識，整體景氣成長正向，利率連兩度上調為2007年2月以來首見，日圓頹勢全面扭轉，日本內需動能與股價後市表現持續可期。

黃筱雲表示，近來台股、日股短線面臨獲利調節賣壓，不過，以日股而言，日本經濟擺脫長期通縮、成為美中抗衡的受惠國，加上東證推動公司治理提升日股評價，雖然有美國外在變數，與日銀緊縮等內在因素，不過，日股長多格局並未改變，近期日股大幅拉回，提供空手投資人進場投資好機會。

卓兆源特別偏好日本市場兩個領域，首先為工業類股，另一個領域是金融類股，特別是銀行產業，隨通膨回歸利率攀升將為銀行賺取更多利潤提供順風，隨著淨利差不斷擴大，為銀行股股價表現提供良好條件。

再者，與科技產業相比，工業與金融類股的獲利品質、成長前景與其他結構性利多更為市場所低估。

第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期不僅政治變數影響金融市場，包括美股、台股、日股都見較大波動，同時也出現大小型股投資風格轉變，以及不同產業類股輪動表現。

即將在8月下旬進行募集第一金量化日本基金，強調採取雙量化投資模型進行選股及風險預測，能即時掌握投資趨勢變化，還能監控投資風險，適時調節期貨多空風險，此外，藉由計量模型進行投組及風險研判，也更能有效降低市場雜音影響投資決策。