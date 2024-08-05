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組合基金 抗震

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球股市走勢震盪，加深投資人操作難度。（美聯社）
全球股市走勢震盪，加深投資人操作難度。（美聯社）

全球股市走勢震盪，加深投資人操作難度。法人表示，歐美9月有望降息，將有利風險性資產，研判目前股市回檔應屬短期修正，另一方面，美國10年期公債殖利率回落，債市後市值得期待，建議投資人在當前環境，可布局組合基金，達進可攻、退可守效益。

根據歷史經驗，聯準會啟動首次降息後，股市表現將優於債市。據統計，自1990年以來，若美國經濟沒有陷入衰退，首次降息後12個月期間，S&P500上漲近20%，而美國10年期公債殖利率下跌幅度相對有限。

全球市場8月展望
全球市場8月展望

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出，全球經濟增長動能不一，印度與美國相對強勁，歐元區與中國大陸面臨較大挑戰；歐美通膨持續降溫，9月降息機率偏高，美國10年期公債殖利率預計在4%～4.5%區間低檔波動，信用債總報酬可望優於公債，因基本面穩健，非投資等級債提供緩衝空間。

股市方面，鄭夙希表示，AI發展、基礎設施投資等美國關鍵政策具備長期增長潛力，不太受短期政治變化影響。回歸獲利成長基本面，持續看好美股、台股及印度股市，類股方面則看好成長股與電網基建。

鄭夙希分析，進入暑假淡季，財報與美國大選政策等不確定性，研判市場波動度仍會延續，所幸企業財報仍相對亮眼，市場上修S&P500企業第2季財報年增長率至9.8%，預估今、明兩年都有穩健亮眼的表現，市場情緒樂觀看待；建議投資組合的股票部位不可少外，債券價格也有望反彈，投資人應維持多元分散配置。

美國經濟 降息

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