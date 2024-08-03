鮑爾放鴿不足以抵銷半導體股賣壓 美股承壓

聯準會主席鮑爾在FOMC會議上釋出「9月可能降息」訊號，但美股仍承壓，一方面是受半導體股拖累，雖AMD一度提振晶片股，但輝達、英特爾傳來利空仍帶來影響，另在美國非農就業人數、初領失業金和7月ISM製造業指數表現不佳下，投資人擔憂經濟放緩速度快於預期，經濟擔憂重燃加劇美股跌勢，特別是小型股，而這是否預告過去一段時間「壞消息就是好消息」的市場動態正轉變為「壞消息就是壞消息」，將值得留意與觀察。

富蘭克林坦伯頓投資解決方案團隊投資長威利·托萊特（Wylie Tollette）指出，沒有任何證據顯示市場集中度提高與未來股市報酬將減弱有關，過去60年裡的多起牛市同樣由少數幾支股票領漲，但未來一年平均表現與長期股票平均報酬幾乎沒有差異，至於目前是否是從2024年領漲股轉向落後股的適當時機？我們認為一些2024上半年表現落後的股票可望在未來六個月取得更好的表現，但我們並不認同「科技七雄見頂」的說法，他們的韌性具備充分理由，因為許多商業模式具有很高的進入門檻，未來兩年企業獲利預計也將強勁成長。而隨市場廣度改善，不再失常，我們認為目前不是加強防禦的時機，一些證據顯示，市場廣度改善、強勁股價動能表明投資組合不應調整得過於防禦性。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫、就業市場趨緩，鮑爾釋放「最快可能在9月降息」的鴿派訊息，芝商所FedWatch數據（截至8月2日）也顯示預期9月、11月、12月均可能降息，而即使未來美國經濟持續放緩，但由於聯準會具有足夠的降息空間，仍有助支撐經濟。中長期來看，寬鬆貨幣政策將有利美股。

在題材上，隨AI觸角持續擴散與延伸，長期下巨大的AI需求將惠及多個領域，其中，通訊服務、科技是最具AI題材的類股，兩者也是2024年S&P500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐。短線出現修正不一定壞事，反而有助降溫過度樂觀的市場情緒與消除籌碼混亂疑慮，並提供逢低進場或定期定額介入機會，另，通膨降溫加上經濟持穩也有助提升美國實現軟著陸機率，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。