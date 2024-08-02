基金特蒐／歐洲小型股 成長帶勁

駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金今年來漲18.3%，一年來漲15.9%，在同型基金中名列前茅；基金經理人貝克特（Ollie Beckett）指出，近三年來歐洲小型股落後於大型股，但隨利率從高點回落，投資人樂觀情緒回歸，小型股成長強勁，選股加碼工業、科技等族群，為今年來績效勝出主因之一。

駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金成立於1993年，淨值從去年10月的低檔反彈以來，穩健上行。資金配置上，目前以工業類股占32.7%最高，再來是科技股的17%、金融服務股的14.8%、非核心消費股的13.3%。晨星統計，相較於同型基金平均，這檔基金的前四大類股都是加碼，以工業股的加碼幅度最大，比同型基金多出4.8個百分點。

駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金經理人貝克特（Ollie Beckett）。野村投信/提供。

貝克特小檔案、操作心法、投資小叮嚀

相反的，駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金大幅減碼防禦型類股。例如，健康醫療股占3.1%，遠低於同型基金的10.7%；核心消費類股只有2.7%，低於同型基金的4.7%；公用事業股更降到零，低於同型基金的0.9%。

就市場別來看，駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金以英國部位占22.7%最多，再來是德國的15.3%、法國的11.6%、荷蘭的8.7%、瑞典的7.8%。以幣別來看，歐元區的企業占56.8%最多，再來是英國企業、非歐元區的歐洲企業。

對駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金來說，所謂小型股，不是按市值的絕對數字來決定，而是布局任何股市市值排最後的25%。基金至少有四分之三的部位投入小型股，其他則放眼全面的投資機會。依晨星的投資風格分類，這檔基金是兼具成長及價值的混合風格。

就總體經濟來看，貝克特指出，歐洲的經濟狀況良好，且在目前的周期中避免大幅衰退，歐盟地區的通貨膨脹率已從2022年10月11.5% 的頂峰穩步下降，歐元區也從10.6%的通膨高點下滑。這對小型公司來說是正面的訊息，因為小型股通常對借貸成本上升很敏感。

貝克特認為，被動投資者在市場的占比不斷成長，小型公司的長期買家群體逐漸縮小。大型股及主題式投資仍然受到青睞，持續吸引資金。相較於過去的數據，歐洲小型公司的估值目前很有吸引力。

不過，貝克特認為，在現今的環境，不能簡單認為布局低估值公司就會有強勁回報。如果正向的企業財報還不足以帶動股價上漲，可以從企業活動等方向來尋找小型股的投資機會。

貝克特指出，在艱難的市場環境中，企業創造價值的潛在方式是進行實質的重大策略變革。另外，併購活動有望產生溢價，也能提高小型公司的股價。併購活動不是大型企業所獨有，2008年以來，90%的全球併購交易金額都低於500萬美元。

基金參考指標、基金前五大持股、歐洲小型基金績效

股票回購也能創造小型股的價值。貝克特指出，如果經營團隊認為公司的股票被低估，且資產負債表上有大量現金，則企業可以分配資金來回購自家公司股票，以創造最高的成本效益。考量目前的低估值水準，許多小型公司目前正在進行股票回購也就不足為奇了。