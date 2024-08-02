投資級、非投等債 迎利多

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
投信紛紛發行投資等級、非投資等級的基金，瞄準穩健投資型族群。 （聯合報系資料庫）
投信紛紛發行投資等級、非投資等級的基金，瞄準穩健投資型族群。 （聯合報系資料庫）

市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。投信紛紛發行投資等級、非投資等級的基金，瞄準穩健投資型族群。

大華銀投信推出首檔由外資投信發行的債券ETF「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF」（00959B），該ETF將指數納入票面利率篩選，利率走勢不用怕。

主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

前十大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業；指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF為台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，票面利率鎖定6%以上更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

債券ETF 美國聯準會

延伸閱讀

聯準會降息腳步近 債市行情先起跑

00687B「哲哲」郭哲榮大賺1000多萬…才要起漲！ 股市慘綠、買美債好安心

美國9月篤定降息嗎…現在買債券ETF還來的及？ 專家：利率點陣圖很重要！

股市下殺債券上漲…美國10年期公債跌破4.0％！ 辣媽：這時會考慮再度加碼

相關新聞

新基金募集 聚焦四大主軸

台灣、美國及日本股市大震盪，美國聯準會主席鮑爾釋出「鴿子」將降臨的訊息，讓投資人感受到8月可能是抄底股市或搶買債券的時刻...

投資級、非投等債 迎利多

市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。投信紛紛發行投資等級、非投資等...

基金特蒐／歐洲小型股 成長帶勁

駿利亨德森遠見泛歐小型公司基金今年來漲18.3%，一年來漲15.9%，在同型基金中名列前茅；基金經理人貝克特（Ollie...

迎接降息 非投等債比票面利率誰吃香？

美國聯準會（Fed）連續第八次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。面對降息周期即將到來，現階...

台股7月大洗三溫暖 多元布局台股基金抗震

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，出現大盤站上2萬點以來最大回檔，不過，多元布局或聚焦非電產業的台股基...

非電產業基金 抗跌

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，大幅拉回逾2,000點，拉回的同期間台股基金績效全盤皆墨，不過，多元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。