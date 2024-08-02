投資級、非投等債 迎利多

市場預測美國聯準會今年有可能調降基準利率，加上美國總統大選添增變數，推升近期債券價格走勢。投信紛紛發行投資等級、非投資等級的基金，瞄準穩健投資型族群。

大華銀投信推出首檔由外資投信發行的債券ETF「大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF」（00959B），該ETF將指數納入票面利率篩選，利率走勢不用怕。

主要以美國境內發行之美元計價公司債為母體，再透過流動性、信評、到期年限、票面利率等篩選規則，挑選出約100檔的大型美元公司債券作為投組。

前十大成份債囊括全球產業龍頭，橫跨通訊、航空、金融與科技等多元企業；指數平均信評為BBB，成分債平均剩餘年期為24.4年，擁有誘人的風險調整後收益率，適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF為台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，票面利率鎖定6%以上更是市場首見，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。