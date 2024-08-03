新基金募集 聚焦四大主軸

台灣、美國及日本股市大震盪，美國聯準會主席鮑爾釋出「鴿子」將降臨的訊息，讓投資人感受到8月可能是抄底股市或搶買債券的時刻，但怎麼買？投信8月推出新基金募集，主要鎖定日股、台股ETF、債券ETF及多重資產等四大類，提供投資人更多選擇。

8月投信新基金募集延續今年新基金市場的四大主軸：日股、台股ETF、債券ETF及多重資產，已發布8月將募集新基金消息者總共有八檔，包括四檔債券ETF、兩檔多重資產基金、日股基金與台股ETF各一檔；此外，7月底開始募集延續至8月初募集結束的新基金中，還有三檔日股產品及一檔多重資產產品，後續仍會有新機金募集訊息陸續釋出。

投信8月新基金募集概況

從8月新基金募集也可看到投資人心態的縮影，面對台灣及美國股市在高檔震盪，但AI題材又是未來多頭主軸，到底該買還是賣相關的基金？另一方面，美國聯準會降息呼聲高漲，債券價格走勢蠢蠢欲動，是否該趁機布局或加碼買進？但美國總統大選進入短兵相接階段，即使選舉落幕後的新任領導者政策是否又掀起一波全球動盪，都是讓投資人傷腦筋。投信也因此趁勢針對不同需求者推出債券產品之外，台灣、美國及日本股市產品也紛紛出籠，主打股債皆美布局策略的多重資產一舉問世。

今年股價頻創新高的日股，成為基金募集重點商品，尤其巴菲特看好日股而帶動外資湧入日本股市，雖然近日受到日本央行升息而引發日股回檔，但短線波動並未動搖中長期日股趨漲態勢，反而是中期布局的抄底機會。第一金投信8月26日起將募集第一金量化日本基金，這是今年首檔以量化模型同時結合經理人主動操作的日本基金，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，第一金量化日本基金大小型股兼備，龍頭、價值與成長潛力股皆入列，產業切換也更靈活自如，廣納科技、製造重工、消費及金融等投資不設限。

除企業獲利動能是日股投資的重要理由，相對於台灣市場日股ETF只能台幣交易，第一金投信指出，台灣不少民眾是哈日旅遊族，因此在日圓一路貶值的同時，也一路買進不少日圓，近期日圓跟隨可能再次升息的消息呈現升值，第一金量化日本基金提供有日圓級別，也讓哈日族可以用現有的日圓部位布局股票資產，追求日圓資產股匯雙收，資產增值的投資機會。

中信投信一次推出三檔日股ETF，涵蓋半導體、高股息及龍頭企業等三大最夯主題，強調日本現在正處於「天時、地利、人和」皆齊備的黃金時刻，一是外在環境有美中衝突，二是經濟結構改善有內需產業復甦、外銷動能增強，三是日本政策改變，包括重視股東權益，提高民眾投資意願等，日本已走出「失落的30年」，未來發展前景可期。

凱基優選台灣AI 50 ETF是首檔台股AI ETF，因其追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet優選AI 50指數，凱基台灣AI預定經理人施政廷表示，台灣在AI發展版圖中扮演關鍵樞紐，從AI的三大支柱：算力、算法與資料來看，台廠目前在算力市占率掌握絕對優勢，必須精準掌握AI貢獻度，才能發揮資金投資的最大效益。

兩大外資投信也看準時機，推出最夯主題的多重資產基金「安聯AI收益成長多重資產基金」、「摩根大美國領先收成多重資產基金」。安聯投信表示，面對AI大趨勢來襲，不但只有科技類股受惠，百工百業都因為AI重新定位；在快速變化經濟環境中，長線參與這股大趨勢，可聚焦AI、主動式多重資產策略。