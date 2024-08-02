快訊

經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

非電產業基金 抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，大幅拉回逾2,000點，拉回的同期間台股基金績效全盤皆墨，不過，多元布局或聚焦非電產業的台股基金相對抗跌，意味經理人操盤有跟上盤面資金輪動態勢。

根據理柏資訊統計至7月30日，加權指數自7月11日24,390高點回檔以來，含息報酬率為負8.54%，店頭市場為負5.85%；整體主動式操作的台股基金績效則為負9.86%，不過，138檔主基金級別為準的基金中，仍有30檔打敗大盤。

進一步觀察這波回檔以來抗跌排行前十名台股基金，負報酬幅度介於2~5%，標的主要有四大特色，第一類是類股配置相對多元的復華全方位、復華復華；第二是鎖定傳產族群的匯豐成功、兆豐台灣金傳精選股息；第三是以高股息為主的台中銀台灣優息、新光臺灣高股息、野村台灣高股息；第四是以中小型股、店頭市場為標的的PGIM保德信中小型股、台中銀數位時代、第一金店頭市場。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股7月受美國大選不確定因素與獲利了結賣壓衝擊出現較大回檔，研判應為短線修正，長多格局趨勢未變，因應大盤類股輪動格局，類股布局採多元配置。由於AI浪潮仍屬發展初期階段，台廠扮演核心供應鏈角色，因此配置仍以相關趨勢成長題材為主軸，另外，鑑於國內景氣全面復甦，非科技股如營建、金融等也將持續受惠此波AI帶來的財富效應，因此也納入持股部位。此外，消費性電子有復甦跡象，因此也看好相關基期較低的族群表現空間。

滙豐投信表示，今年以來台股盤勢表現震盪走高，當中傳產表現相對強勢，其中又以重電相關類股受惠於電力需求強勁帶動，在盤勢震盪過程中表現相對強勢。滙豐成功基金以電機機械為最大持股，同時航運類股今年股價有所表現，進而帶動整體基金績效表現相對突出。

延伸閱讀

00923配息創高 8月20日最後買進日、8月21日除息

美科技股強漲激勵台股早盤走揚逾400點 台積電上漲35元開969元

大盤跌、營建股反漲！他讚「避險天堂」：穩健度不輸台積電

台股7月外資提款3,502億 上市公司市值蒸發2.5兆元

相關新聞

迎接降息 非投等債比票面利率誰吃香？

美國聯準會（Fed）連續第八次維持利率不變，不過暗示通膨正趨近目標，市場預期9月降息機率大增。面對降息周期即將到來，現階...

台股7月大洗三溫暖 多元布局台股基金抗震

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，出現大盤站上2萬點以來最大回檔，不過，多元布局或聚焦非電產業的台股基...

非電產業基金 抗跌

7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，大幅拉回逾2,000點，拉回的同期間台股基金績效全盤皆墨，不過，多元...

台股中小基金 擁利基

台股昨（1）日受聯準會（Fed）可望9月降息激勵而勁揚，檢視今年來中小型基金表現，前十強皆有逾一成的漲幅，台新台灣中小、...

REITs 添利多 後市可期

聯準會（Fed）7月維持利率不變，並首度鬆口 9 月會議可能降息，帶動美國三大股指全面反彈，市場全反映資金行情釋出。法人...

高利率券種 投資優選

今年美國聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，法人建議，降息前買債券，應挑高利率券種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。