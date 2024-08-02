7月台股大洗三溫暖，於月中創下歷史新高後受利空衝擊，大幅拉回逾2,000點，拉回的同期間台股基金績效全盤皆墨，不過，多元布局或聚焦非電產業的台股基金相對抗跌，意味經理人操盤有跟上盤面資金輪動態勢。

根據理柏資訊統計至7月30日，加權指數自7月11日24,390高點回檔以來，含息報酬率為負8.54%，店頭市場為負5.85%；整體主動式操作的台股基金績效則為負9.86%，不過，138檔主基金級別為準的基金中，仍有30檔打敗大盤。

進一步觀察這波回檔以來抗跌排行前十名台股基金，負報酬幅度介於2~5%，標的主要有四大特色，第一類是類股配置相對多元的復華全方位、復華復華；第二是鎖定傳產族群的匯豐成功、兆豐台灣金傳精選股息；第三是以高股息為主的台中銀台灣優息、新光臺灣高股息、野村台灣高股息；第四是以中小型股、店頭市場為標的的PGIM保德信中小型股、台中銀數位時代、第一金店頭市場。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，台股7月受美國大選不確定因素與獲利了結賣壓衝擊出現較大回檔，研判應為短線修正，長多格局趨勢未變，因應大盤類股輪動格局，類股布局採多元配置。由於AI浪潮仍屬發展初期階段，台廠扮演核心供應鏈角色，因此配置仍以相關趨勢成長題材為主軸，另外，鑑於國內景氣全面復甦，非科技股如營建、金融等也將持續受惠此波AI帶來的財富效應，因此也納入持股部位。此外，消費性電子有復甦跡象，因此也看好相關基期較低的族群表現空間。

滙豐投信表示，今年以來台股盤勢表現震盪走高，當中傳產表現相對強勢，其中又以重電相關類股受惠於電力需求強勁帶動，在盤勢震盪過程中表現相對強勢。滙豐成功基金以電機機械為最大持股，同時航運類股今年股價有所表現，進而帶動整體基金績效表現相對突出。