台股中小基金 擁利基

台股昨（1）日受聯準會（Fed）可望9月降息激勵而勁揚，檢視今年來中小型基金表現，前十強皆有逾一成的漲幅，台新台灣中小、PGIM保德信中小型股、富邦精銳中小及第一金小型精選四檔更有逾二成的績效，法人建議，台股中小型基金可定期定額布局。

根據CMoney統計，今年來台股中小型基金前十強，依序包括台新台灣中小、PGIM保德信中小型股、富邦精銳中小、第一金小型精選、施羅德台灣樂活中小、摩根中小、國泰中小成長、永豐中小、野村中小、復華中小精選等，今年來平均績效18.7%；7月以來平均報酬則跌5.4%。

台新台灣中小基金經理人沈建宏分析，台股7月面臨回檔修正，但展望後市，美國聯準會已排除轉向升息的可能，在經濟成長平穩趨勢不變之下，企業基本面長期展望正向，AI相關仍長線看好，相關供應鏈業績可望向上成長，PC、NB等消費電子需求仍在醞釀但預期將逐漸轉好，下半年景氣可望優於上半年，台股中長線行情持續審慎樂觀，短線若遇較大回檔修正可分批逢低布局。

在短線趨於震盪格局下，個股表現為主，此時利基型小型股將優於大型股，因為在股市面臨回檔格局時，大型股容易成為外資的提款機，反觀中小型股股權較為集中、籌碼較穩，相對抗跌。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出，之前資金集中權值股的時期暫歇，建議投資聚焦價值類股與個股表現為主，並保持較高現金水位等待中期回檔布局機會。

另外，柯鴻旼表示，市場預期今年台股獲利年增率最高將落在第4季，看好台股基本面無虞，且AI熱潮正在趨勢發展上，並重塑帶動台灣上游半導體與硬體供應鏈，未來仍可以AI與半導體為中長期布局雙主軸，非科技股則以電動車、自行車、隱形眼鏡等題材較為看好。

在類股操作上，沈建宏也看好八大族群，分別是AI相關成長受惠股、跌深或產業景氣谷底回升的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群、光通訊產業及高股息殖利率族群。