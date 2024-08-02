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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

高利率券種 投資優選

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

今年美國聯準會暫停升息後，非投資等級債券資金終於轉為淨流入，法人建議，降息前買債券，應挑高利率券種。

根據Morningstar資料庫的債券基金資金流向顯示，今年以來市場資金已回流105.81億美元到非投資等級債，再加上非投等債擁有較高息收的配置優勢，顯示出此時正適合進場布局非投等債ETF。

觀察包括美國非投等債、全球非投等債、亞洲非投等債、歐洲非投等債及ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投等債的各指數票面利率，其中以ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投等債票面利率7.58%高於其他非投等債指數，是愛息族的最佳選擇。

凱基美國非投等債（00945B）經理人鄭翰紘表示，長線來看美國的經濟體依舊穩健，企業違約風險低。

在美國總統大選推升長端利率的市場預期下，預期長天期公債殖利率下行空間有限，想追求債息收益的投資人，可以透過票息收益相對較高的美國短天期非投等債布局。

等到美國聯準會9月FOMC會議利率政策更加明朗，以及美國總統大選變數落幕，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，參與降息行情。

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