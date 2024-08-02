百達看好全球綠能商機

人工智慧（AI）高速發展，可能引爆缺水缺電危機。法人指出，AI發展正與人類搶水喝、搶電用，加上全球氣候變遷加劇，能源需求節節攀升，看好再生電力、能源轉型、水資源與環境科技等投資領域。

百達能源轉型與百達環境機會策略客戶投資組合經理程馨誼（Jennifer Boscardin-Ching）昨（1）日指出，各大科技公司去年以來競相推出生成式AI服務，這些服務需要更龐大的運算能力。提供算力的數據中心需部署大規模的伺服器農場及水冷散熱系統，使用大量冷卻水吸收熱量，產生巨量的水、電需求。

程馨誼指出，極端氣候也對電網和配電系統產生負面衝擊。今年初夏，蒙特內哥羅因為用電量遽增、供電網路不穩而大停電；美國休士頓和台灣都因為風災停電。極端高溫需要降溫，當人口與用電都快速成長，但電網更新速度尚未跟上，提升能源韌性已是當務之急。

百達能源轉型基金今年來上漲逾一成，領漲同類型基金，主要原因在於基金的半導體股約占四成。程馨誼分析，半導體運算能力提升，打造智慧電網，促進能源效率，有些公司的技術甚至可以減少高達50%的能源消耗量，引領環保能源進入新時代。因此，沒有半導體，就沒有能源轉型。

百達能源轉型基金除布局提高能源效率的新科技外，投資主軸還包括開源及節流。開源著重再生電力生成，將受惠於風力及太陽能的發電成本大幅降低；節流著墨綠建築、自動化、電動車等有利能源效率的發展。

百達環境機會基金今年來漲13%，其中能源效率族群比重也高達33%。程馨誼指出，科技力量推動永續發展，基金策略聚焦七大領域，即再生能源、能源效率、去實體化經濟、永續農林業、污染控制、永續水資源、廢棄物處理。