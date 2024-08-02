印度、台股 基金經理人力挺

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管戚吉（Thomas Kaegi）指出，就財富管理的角度來看，台灣是很有潛力的市場，台股持續受惠AI趨勢，同時看好印度股市，建議投資人多元布局。

瑞銀是歐洲最大的指數產品管理公司，鑑於亞太地區的ETF銷售普遍上揚，瑞銀正在評估擴大在亞太的版圖。

亞太資產管理趨勢及投資重點

瑞銀日前宣布與凱基證券合作，透過瑞銀旗下UBS Partner這個客製化的財富管理技術平台，協助客戶建立大規模可擴展的諮詢服務，以降低成本及風險，提升回報。凱基證券是 UBS Partner 在台灣的第一個合作夥伴。

戚吉指出，兩、三年來，全球金融環境出現很大的轉變。在2022年之前，主要國家利率接近於零，但目前的利率已大幅提高到4.5~5%，資產管理業也必須調整商業模式。

戚吉發現，近年來，亞太資產管理出現兩大趨勢。第一個趨勢是另類資產更加受歡迎，包括對沖基金、私募股權、私募信用債、基礎建設等，三、四年來規模愈來愈大。在亞洲，從日本的大型資產管理業者，到新加坡及香港的大型法人，都對另類資產的興趣增加。不過，在台灣，這個現象並不明顯。

第二個趨勢則是被動投資盛行。戚吉指出，在歐美，被動投資已盛行15~20年之久。在亞太，法人也已有運用ETF的經驗。不過，三、四年來，亞太資金明顯大幅流向被動投資產品，推升ETF市場規模快速長大。

而且，戚吉指出，這波流向ETF的資金，有很多來自於散戶投資人，台灣過去12~18個月更是突出。台灣在這方面可說是站在第一線，其他如新加坡、香港、日本等市場也在跟進。

就亞太投資前景來看，戚吉認為，台灣受惠於科技股比重高，今年來表現出色，雖然最近震盪，但預期仍將受惠於人工智慧（AI）趨勢。就估值的角度來看，中國大陸股市顯得便宜，但政策難以預測。印度有強勁的經濟成長及改革，吸引國際資金流入，尤其是來自於亞洲的資金。

瑞銀中性看待原物料。戚吉指出，金價雖然可以受惠於美國聯準會（Fed）降息，但長期來看，黃金並不配息。整體來說，投資人不宜追逐單一市場或產業，多元分散布局才是最好的策略。