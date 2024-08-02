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經濟衰退憂慮再起…道瓊下挫近500點 那指跌2.3%、輝達跌6.67%

REITs 添利多 後市可期

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

聯準會（Fed）7月維持利率不變，並首度鬆口 9 月會議可能降息，帶動美國三大股指全面反彈，市場全反映資金行情釋出。法人表示，REITs是獲降息利多最大的行業之一，後續表現可期，可趁降息前伺機布局。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，受REITS和房產建築商財報季強勁開局提振，房地產類股持續領漲，而住宅建築商近兩周的漲幅近兩成，帶動美國REITs指數站上短中長期均線，市場解讀9月美國將開起降息循環，有望帶動REITs評價回升。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，受到高殖利率環境影響，自本波聯準會升息以來，REITs已經過度反應利率上升所帶來的風險，預期9月宣布降息後，高利率負面因素對REITs資產的影響將減緩，有利於REITs表現甚至展開補漲。

事實上，根據1999年以來三次聯準會結束升息循環之後的統計，每逢聯準會暫停升息後REITs平均能繳出19%的漲幅，然這次僅上漲6.6%，補漲空間可期。

張國揚進一步說明，即使9月美國降息整體利率水準仍在高位，但由於REITs具有租金收益優勢，在高利率環境下能透過提高租金來增加營業收入，同時穩定現金流，在此優勢的加持之下，已見到法人資金開始趁降息前布局REITs資產。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，REITS與地產股財報於7月中旬拉開序幕。 REITs 或許是從聯準會降息中獲益最多的行業，在經歷兩年的慘淡表現之後，自4月中旬上一財報季開始以來，REITS指數已有14.0%的漲幅。

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