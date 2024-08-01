專家看日股 逢回可布局

日本銀行（央行）昨（31）日利率會議決議升息，將政策利率自0%~0.1%上調至0.25%左右，並縮減購債規模。資產管理業者表示，日銀漸進式回收寬鬆政策，不會給日圓匯價過大升值壓力，以致阻礙日股走勢，投資人可趁近期拉回後低點進場布局。

日銀宣布升息後，日圓匯率先升後貶，主因日圓匯價過去三周已升值約5%、預先反應鷹派政策，惟部分投資人認為，縮減購債規模步調不夠鷹派，因而拉回。

日股反應較顯著，三菱日聯、三井住友等銀行股在公債殖利率攀升帶動下大漲，另路透報導美國下個月將公布的新規中，日本、荷蘭與南韓等關鍵半導體設備商出口至中國出貨將被排除在限制外，推動東京威力科創、愛德萬測試等日本半導體設備商走強，推升日股收高，東證指數上漲1.45%。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人卓兆源表示，日本央行政策動作突顯在面臨通膨風險上行趨勢下，邁向貨幣政策正常化的決心，後續利率會議進一步升息的機率高，但央行漸進式回收寬鬆政策亦不致給予日圓匯價過大升值壓力。

本波日股回檔，除受美國科技股重挫拖累外，日圓升值也壓抑日本出口類股表現，預期利率會議後，政策不確定性降低，有利場邊觀望資金重新集結歸隊。建議投資人可利用此波修正機會進場加碼，將日股納入長期投資組合。

投資人目前布局日股，除基金商品外，近年來市場也出現不少日股相關ETF，包括正在募集中的三檔日股ETF：中信日本半導體ETF（00954）、中信日本商社ETF、中信日經高股息ETF。

中國信託投信表示，過往日本市場並非海外投資人首選，主因其經濟長期通縮，且日銀長期維持負利率政策，日本企業也未將股東權益擺在重要位置，然而這一切已經有所改變。

美中貿易衝突至今未歇，美國亟欲避免中國取得半導體先進製程，而日本既有的半導體產業底蘊，以及親美的政治立場，形塑日本半導體產業復興的契機。

另一方面，日圓長期弱勢，也讓日本成為全球報復性旅遊的最大受惠者，提振萎靡以久的內需市場，尤其日本近年企業啟動大規模加薪，也逐步帶領日本走出通縮，而日銀貨幣政策正常化，亦對經濟成長形成良性循環。