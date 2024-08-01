資料中心火 炒熱REITs行情

AI快速發展造就資料中心需求的爆發性成長，觀察過去四個季度資料中心的新租賃活動明顯攀升，2024年第1季新增租賃總量高達1,800兆瓦，不僅創下歷史記錄，也帶動市場資金競相卡位相關REITs投資商機。

PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示，美國雲端四巨頭持續擴大AI及雲端服務的投資金額，無疑將帶動全球對於資料中心的需求，也讓資料中心成為REITs投資中不可或缺的一環，但由於興建速度跟不上需求的快速擴張，全球資料中心租金價格也出現明顯攀升，對於REITs投資有正向幫助。

張國揚指出，資料中心REITs除了可以參與全球科技產業的爆發成長，因為REITs本身具有現金流、抗通膨特性，也成為法人資金考量的重要因素，特別是目前高利率環境代表通膨處於相對高檔，REITs可以透過提高租金來增加營業收入，因此在美國10年期公債殖利率與目前水準相當的2004年到2006年，REITs平均年報酬率勝過大盤近14%之多。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs基本面也逐步加溫，分析師上修美國REITs 2024年獲利成長率至3.3%，此外，隨著人力成本逐步改善與資金開始放鬆下，業者的獲利率將可繼續回升。

張國揚說明，這次美國升息循環結束至今，REITs僅上漲6%左右，表現遠落後S&P500指數雙位數漲幅，目前REITs與S&P500指數的相對本益比低於歷史平均值1.3個標準差，接近歷史最低水準，且根據歷史經驗，聯準會暫停升息後REITs平均能上漲19%，預期後續隨著聯準會開始降息，REITs將展開落後補漲。

張國揚認為，看好REITs產業類別多元化，除了成長快速的資料中心，其他如醫療保健、工業、基礎設施、住宅、自助倉儲等市場展望也看升，投資人不妨透過多元化產業布局的REITs基金，掌握REITs收益與資產增值契機。