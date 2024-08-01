美股8月進場 長抱贏面大

近期科技股大震盪，包括高盛、摩根士坦利、美銀與花旗等知名券商紛紛發出美股8月恐將陷入明顯修正的訊息。投信法人表示，歷史經驗顯示2000年以來，扣除科技泡沫和金融海嘯時期，如果在8月進場投資美股一年至三年，平均報酬率從8%到26%不等，美股基金可分批布局。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱表示，美股在上半年的漲勢高於歷史平均，市場會擔心修正壓力也屬正常，但由於美國企業的獲利能力向來高居市場之冠，的確也有投資人反向思考趁跌進場，希望在美國這個大市場尋求長線報酬機會。

楊若萱表示，美國企業之所以能取得較強的獲利能力，關鍵就在龐大的研發投入，進而具備強大的創新力，並藉此擴大市占率。尤其是包括科技、電信、醫療與非必須消費等產業，相關企業的研發投入在S&P 500指數中都居於領先位置。

楊若萱指出，正因為這些企業擁有龐大科研能力，帶領美股不斷向上突破新高。如果8月後市場真如部分券商警告出現修正，投資人不必過度擔心，因為修正代表市場會用更嚴格標準檢視企業獲利能力，8月投資美股，之後逐漸進入第4季銷售旺季，一年後通常可交出漂亮投資回報。根據統計，若扣除2001年網路泡沫與2008年金融海嘯，自2000年以來每年8月進場投資美股，往後一、二、三年平均回報率分為8.4%、17.1%、26.1%，楊若萱說，操作實務上，修正往往意味機會。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI的爆炸性成長將有助於將投資動能擴散到全球的雲端供應商、政府和企業；加上有望看到降息在今年底左右啟動，貨幣政策正常化背景應有利於經濟及企業獲利成長復甦，特別是科技之外的產業和中小型企業。