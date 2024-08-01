7月股債市齊揚，統計7月來至30日，金管會核備近千檔境外基金平均上漲2.1%，債券型平均漲幅2.8%大於股票型的1.8%，股票型以美國中小、生技、公用事業、黃金、全球不動產等五大類漲幅超過7%最強，債券則以歐洲非投資等級債券型漲3.3%最多。

隨美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊息，利率敏感的生技、公用事業、黃金、全球不動產等類型基金7月同步走揚，漲幅均超過7%，達7.2%~7.9%間，雖降息可能影響銀行業獲利，但在市場輪動加快下，金融股亦漲7.06%；反觀，科技基金表現落後，下跌4%，主要是受半導體股領跌拖累，連帶以半導體股為主的台股基金也下跌6.1%。

另一方面，市場輪動也助推小型股，美歐小型股基金分別上漲7.8%、4.8%，印度與日本基金也延續穩健表現，分別上漲3.6%、3.4%。

富蘭克林證券投顧表示，美國6月個人所得、支出及通膨放緩，強化聯準會9月降息預期，英國央行也可能降息，寬鬆貨幣政策有利全球債市多頭，建議以美國平衡型基金及複合型債券基金掌握。

此外，日本貨幣政策正常化，空手者可透過日圓計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。

對於科技近期修正，富蘭克林證券投顧表示，短線修正並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額布局機會。另外，隨美股輪動與資金流轉可望持續加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股均可望受惠。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特．葛拉瑟指出，隨巨型股集中度停滯、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，多元化投資組合在未來12~18個月內應會開始跑贏大盤。

對於美國中小型轉強，施羅德美國小型公司影響力基金產品經理林良軍從四方向分析，首先，美國經濟數據表現佳；再者，施羅德投資預估聯準會年底前將降息2碼，小型公司因浮動負債較多，更受惠降息刺激；第三，美國小型公司價值面仍被市場低估，美國小型公司本益比處於歷史相對低檔；第四，美國總統大選年，小型公司通常領漲標普500指數，歷史經驗顯示，大選年政黨政策通常有利於美國小型公司。因此，此時布局美國中小型股利多匯聚，時機正佳。