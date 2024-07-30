美非投等債 甜蜜點浮現

美國非投資級債違約率從本波高峰4.1%一路降到6月底的3.1%，隨著經濟維持擴張加上美聯準會（Fed）將啟動降息，違約率有望持續下探至低於長期均值。

富蘭克林證券投顧表示，美國第2季經濟成長超預期強勁，是支持非投資級債表現的超強觸媒，美國非投資級債市正處投資甜蜜點，透過主動選債更可趨吉避凶。

美國近月CPI數據開始低於預期，核心個人消費支出 （PCE）跌至2.6%，趨近2%的目標，就業數據也出現降溫跡象；預期第3季末可看到首次申請失業救濟人數超出預期、職缺報告也低於預期，所有跡象都支持Fed貨幣政策走向寬鬆道路。

降息對非投資等級債算是好消息，儘管本周Fed利率決策會議預期仍將按兵不動，但市場樂觀預估會後聲明將為9月降息敞開大門，而除潛在降息利多外，美國經濟強勁也是非投資級債的利多。

富蘭克林證券投顧認為，經濟維持擴張有利於支撐企業財務體質、利差收窄與違約率下滑，統計數據顯示，當經濟成長相對強勁，美國非投資級債表現明顯優於其他主要券種。

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金研究團隊表示，美國10年期公債殖利率持續走弱，投資等級債殖利率在數據支持下也持續走低；非投資等級債目前仍維持7.8%相對較高的殖利率，且股市走勢回檔的情況下，布局非投資等級債，有望獲得攻守兼備效益。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，非投資級債正處於基本面與技術面利多兼備的甜蜜點，目前利差水準正反映企業堅韌的體質，不過仍需精選標的，避開面臨核心挑戰的產業，例如通訊產業中的電信與付費電視，以及量販型的零售業，在人們的通訊、收看節目與消費型態的改變下，面臨結構性的挑戰。

富蘭克林證券投顧補充，通訊產業目前是非投資級債指數中的最大產業，若是依整體指數的比重布局，將會使投資組合暴露於過高的風險，反觀如能源產業受惠持續整併，帶動信評展望正向與評等調升，加上若是川普重掌白宮，在其支持傳統能源發展與鬆綁產業規管下，可望增添能源產業利多。