主動式台股基金 唱多

台股周線連二黑，跌破季線支撐，為大盤站上2萬點以來首見。不過，主動式操作的台股基金對後市表現不看淡，整體持股比重仍維持逾九成偏多操作。

根據投信投顧公會最新統計數據顯示，整體台股基金7月前四周單周持股比重皆維持在九成以上；前兩周為94.4%、94.1%，第三、四周因盤勢開始震盪，甚至跌破季線大關，略降至93.4%、92.8%。

台股基金績效及持股比重

觀察今年來績效排行前十名的台股基金最新持股比重，有七成同樣維持在九成以上，其中復華復華基金為98.3%最高，不過，分析其最新產業配置，不再全押電子，納入營建、金融、生技、觀光、文化創意等非電產業持股，以掌握類股輪動機會。

此外，復華全方位、復華高成長、富邦、台新中國通等基金，持股比重也高於整體平均。僅台中銀數位時代、台中銀大發、PGIM保德信中小型股等三檔基金，持股比重低於九成。

投信法人表示，台股短線因大盤累積不小漲幅，加上美國大選等變數，在美股同步回檔下，出現行情站上2萬點以來單月最大修正，惟波段修正已近滿足點。

預期隨整體產業復甦，加以AI帶動的台股長多格局持續，建議逢低布局，可聚焦以AI供應鏈為主、搭配非電傳產多元布局之標的，掌握台股後市投資機會。

復華復華基金經理人呂宏宇指出，在AI趨勢帶動下，半導體產業開啟新一波成長期，也讓台股今、明兩年企業獲利預估維持二位數成長，加以AI晶片新架構有利於台灣半導體供應鏈，仍看好相關受惠題材表現空間。此外，亦可持續留意營建、金融等產業因AI浪潮帶來的財富效應投資機會。

野村台灣高股息基金經理人姜柏全表示，今年來全球主要經濟體表現優於預期，IMF、OECD等機構陸續上修今年全球GDP成長，正向的基本面加上AI的強勁需求，成為支持大盤持續向上的主要動力，預估在美國總統大選前仍是偏多看待。

不過，短線大盤因外資賣壓而陷入震盪整理，建議不追高，回檔時布局長期趨勢明確的族群，如AI相關、重電等。全球缺電是普遍情況，加上AI數據中心需要的用電量大幅成長，未來二年重電族群的成長前景持續看好。