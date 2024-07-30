快訊

奧運游泳／王冠閎200蝶總排名第11與決賽擦身 仍創台泳將史上最佳排名

長天期商品 人氣夯

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據集保戶股權分散統計資料顯示，91檔債券ETF受益人最新一周微幅減少823人，終止連五周創新高，上周受益人增加的有30檔，以周增加人數來看，群益ESG投等債20+（00973B）受益人數增加2,270人最多，顯示長天期投資等級債受投資人青睞。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，從天期來考量，天期愈長的債券因對利率變動敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，投資人可優先選擇長天期投等債。而就投資標的優化的角度評估，若能挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

凱基美國非投等債ETF首次配息端出8%年化殖利率，僅花五天就完成填息，票息率逼近8%，吸引收益型投資人青睞。基金經理人鄭翰紘表示，長線來看美國經濟依舊穩健，企業違約風險低；短線政經不確定性牽動公債殖利率震盪，在美國總統大選推升長端利率市場預期下，預期長天期公債殖利率下行空間有限，想追求債息收益，可透過票息收益相對較高的美國短天期非投等債布局；待利率政策更加明朗，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，參與降息行情。

延伸閱讀

美降息速度引關注 降息前這檔ETF搶搭債市良機

9月將降息、長天期60%獲利空間...債券ETF送分題？專家提4原因不看好

降息前觀望 債券ETF受益人終止連五周創高 但這檔受青睞

台股ETF 拉回可布局

相關新聞

主動式台股基金 唱多

台股周線連二黑，跌破季線支撐，為大盤站上2萬點以來首見。不過，主動式操作的台股基金對後市表現不看淡，整體持股比重仍維持逾...

富坦高科技基金 押AI商機

儘管7月以來股市陷入震盪格局，但人工智慧（AI）發展仍未停歇，引領潮流的OpenAI宣布推出SearchGPT，輝達（N...

長天期商品 人氣夯

根據集保戶股權分散統計資料顯示，91檔債券ETF受益人最新一周微幅減少823人，終止連五周創新高，上周受益人增加的有30...

美非投等債 甜蜜點浮現

美國非投資級債違約率從本波高峰4.1%一路降到6月底的3.1%，隨著經濟維持擴張加上美聯準會（Fed）將啟動降息，違約率...

新興當地貨幣債 搶鏡

美國總統大選不確定因素多，影響全球金融市場。法人指出，今年是全球超級選舉年，不只成熟國家，新興市場同樣面臨大選可能帶來的...

建置TISA 五效益聚光

NISA新制上路為日股帶來新動能，台灣能否跟上國際潮流，建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制再受注目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。