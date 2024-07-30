根據集保戶股權分散統計資料顯示，91檔債券ETF受益人最新一周微幅減少823人，終止連五周創新高，上周受益人增加的有30檔，以周增加人數來看，群益ESG投等債20+（00973B）受益人數增加2,270人最多，顯示長天期投資等級債受投資人青睞。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，從天期來考量，天期愈長的債券因對利率變動敏感度較高，在暫停升息以及未來迎利率拐點下，受惠程度相對高，投資人可優先選擇長天期投等債。而就投資標的優化的角度評估，若能挑選重視ESG經營的企業所發行的長天期BBB級公司債，不僅能掌握全球永續投資趨勢，亦有助提升投資成效，長天期ESG BBB級債ETF可說是現階段最能兼顧ESG趨勢、收益、品質與潛在資本利得空間之投資工具。

凱基美國非投等債ETF首次配息端出8%年化殖利率，僅花五天就完成填息，票息率逼近8%，吸引收益型投資人青睞。基金經理人鄭翰紘表示，長線來看美國經濟依舊穩健，企業違約風險低；短線政經不確定性牽動公債殖利率震盪，在美國總統大選推升長端利率市場預期下，預期長天期公債殖利率下行空間有限，想追求債息收益，可透過票息收益相對較高的美國短天期非投等債布局；待利率政策更加明朗，再伺機加碼中長天期全球投資等級債，參與降息行情。