富坦高科技基金 押AI商機

儘管7月以來股市陷入震盪格局，但人工智慧（AI）發展仍未停歇，引領潮流的OpenAI宣布推出SearchGPT，輝達（NVIDIA）29日發布NIM微服務與一系列軟體和服務更新，電腦軟硬體大廠IBM也在財報會議指出客戶正增加AI支出。專家指出，考量AI為美股長線題材，投資人可考慮積極布局科技領域的基金，以參與長期AI投資機會。

市場人士表示，AI的重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年將是AI應用程式（App）和軟體年，此外，各家科技大廠業在今年的台北國際電腦展（Computex）展示火力，除用於AI伺服器的晶片外，也紛紛推出在PC、手機上的晶片。

理柏資訊顯示，目前台灣核備的境外美國股票型基金共有55檔，在基金規模最大的五檔基金中，今年來富蘭克林坦伯頓高科技基金因科技股比重高達六成表現居冠，漲幅達16.74%，優於那斯達克綜合指數的15.71%漲幅與同業平均的11.73%漲幅，可說AI盛世下的受惠者。

基金專家指出，富蘭克林坦伯頓高科技基金是一檔著眼於「創新」的基金，團隊認為「創新」不只出現在科技領域，還會出現在通訊服務、工業、金融科技、生技醫療、能源轉型等領域，持有NVIDIA、微軟、蘋果、台積電ADR等主流AI概念股，消費耐久財、醫療保健等領域也布局10%以上。

AI蓬勃發展讓研究機構樂觀看待AI前景，Statista Market Insights便預計至2030年生成式AI市場規模將超過3,600億美元，複合年增長率（CAGR）達46.5%，而隨AI觸角逐漸從雲端轉向終端，摩根士丹利預計至2028年AI PC滲透率可望達到64%，而Counterpoint則預計，AI手機占全部智慧型手機出貨量的比重將在2027年達到43%。

資產管理業者認為，未來世界可能比投資人預期地更快到來。生成式AI與大型語言模型（LLM）技術能提高生產力，這是社群媒體和行動通訊無法做到的，我們可能正接近第三次工業革命的結束和第四次工業革命的開端。