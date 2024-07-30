善用投資工具加速累積資產 布局統一奔騰基金

近期美股隨著財報陸續揭曉，產業消息陸續釋出，科技股遭獲利了結拉回，資金輪動到先前表現較為落後的價值股與小型股。但從基本面來看，最具AI題材的通訊服務、科技依然是2024年企業獲利成長動能最強勁的類股，短線拉回修正反而是逢低進場的機會

統一投信台股投資團隊表示，隨著半導體庫存回補效益，終端需求升溫，加上半導體作為AI發展最核心的技術，先進製程供不應求，預估今年先進CoWoS產業營收成長超過10%，產業重回長期增長軌道。

以晨星數據統計，台股科技基金長青樹統一奔騰基金成立以來的定期定額報酬率達1033.6%，定期定額的時間越久，累計報酬的幅度就越大，凸顯在長期投資理財上，擁有主動式績優台股基金更能加快財富累積的效果，是不可或缺的重要工具。

統一投信在台股基金方面表現亮眼，團隊實力有目共睹，投資人可搭配日日扣投資策略，每月1-31日自由選，應變金融市場變化快速，及難以預測的市場行情。日日扣突破傳統制式如8、18、28固定日扣款方式，1-31日扣款日天數自訂，只要有投資需求，隨時可進場投資布局，善用日日扣功能，更能應對動盪的股市。