富蘭克林投顧：精選非投等債爭取優質殖利率機會

過去一週各大債市ETF皆持續獲資金淨流入，整體固定收益型ETF淨流入107.46億美元，主要以美國獲70.95億美元淨流入所挹注，亞洲與歐洲也分別獲15.35億、5.61億美元淨流入。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得72.81億美元淨流入，非投資級債ETF也獲11.43億美元資金淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年的油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，也利用2020~2021年的低利環境積極進行再融資進一步強化財務體質，因此在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市可謂萬事俱備(匯聚總經面、基本面與技術面利多)，不過，仍需要精選持債，以在利差處較窄水位下，爭取較優質的較高殖利率機會。