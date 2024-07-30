新興亞股除印度上周全盤皆墨 台股7月以來淨賣超100億美元

谷歌、特斯拉等重量級科技股公布財報後大跌，市場避險情緒濃厚，資金大舉撤出新興亞股。上周新興亞股僅印度小漲0.9%，其餘市場全數走跌，台股再度成重災區，周跌3.3%最多，韓國續跌2.3%。越股也跌1.8%。外資上周持續賣超台股25.6億美元，光是7月至今，外資在台股即淨賣超100億美元，今年以來淨賣超擴大為56.2億美元。

7月以來，受避險情緒影響，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出31億美元，仍以半導體產業為主的台股、韓股流出較多。外資在韓股單周賣超7.3億美元，在台股賣超25.6億美元。今年以來在台股淨賣超達56.2億美元，且光是7月至今，外資淨賣超金額就已達100億美元。

台灣上周遭逢颱風侵襲，台股僅開市三天，但適逢美國科技股重挫，標普500、納指皆創2022年以來最大跌幅，導致台股上周五開盤一度跌近千點，累計周跌幅達3.3%，兩周跌近8%，凸顯避險賣壓仍然強勁。不過，今年來新興亞股中，台股漲24.55%仍最亮眼，其次是印度12.59%、越南10.26%，泰國下跌7.67%最弱。至於外資最青睞市場仍為韓國，今年以來淨買超181.5億美元。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，去年以來受惠 AI 需求強勁發展，以美國「七巨頭」為主的大型科技股出現驚人漲幅，帶動半導體產業公司股價水漲船高。但隨著半導體產業進入高基期，且美國聯準會即將啟動降息，投資人也開始將眼光放到非半導體且基期相對低的產業，科技股獲利了結賣壓湧現。而美國總統共和黨參選人的半導體「保護費」言論，加上其重視「美國製造」的競選主軸，導致不只是台灣，包含日股、韓股也都出現幅度不小的回檔。

不過，長線而言，張圭慧表示，受惠AI等新興應用需求持續擴增，未來產能看好，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內半導體業基本面仍佳。且觀察美國大型科技股目前開出的財報，表現其實並不差，只是市場對其有更高的期待。近期國際市場修正，資金獲利了結為主要基調，台股亦受影響拉回修正，但長線成長趨勢結構健康，可逢低分批進場。

張圭慧指出，根據聯準會主席鮑爾發言內容，最快今年9月即會降息，資金面仍有利股市，台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續。近期投資人若想避開短線股價波動風險，不妨趁股市拉回期間，逢低買進月配型的高股息 ETF，以及降息題材的債券 ETF。

越股上周收1242.1點，較前一周跌1.8%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，相較台、韓股市外資連續淨賣超，外資在越股上周已逆勢轉為淨買超，並中止連20周淨賣超紀錄。尤其越南第二季經濟表現亮眼，有望達成GDP年度成長目標；且政府積極祭出經濟振興政策，如監理機關擬解除外資交易全額交割制度以爭取納入富時指數等，都成為越股下半年成長利多。在經濟基本面好、企業獲利前景佳情況下，投資人可以合適評價參與越南市場的高速成長。