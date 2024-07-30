美股基金淨流入居冠 全球聚焦美科技股財報

美股基金持續淨流入，新興市場淨流出減緩，全球聚焦陸續登場的美國科技股財報表現。回顧全球股票型基金資金流向，至7月24日，美國股票基金近一周淨流入至78.73億元居冠；其次依序為全球新興市場淨流入2.41億美元、歐非中東淨流入0.83億美元。

安聯投信表示，美國總統拜登退出下屆美國總統大選，民主黨選情改善，投資者重新把目光聚焦在科技股財報季；根據目前已公布的科技巨頭財報數據來看、好壞參半；但受到部分財報表現與市場出現預期落差，加上漲多所累積漲幅，加重估值修正的壓力，讓美國大型科技股走勢相對震盪。

安聯投信表示，美國第2季實質GDP季增年率2.8%，不僅高於第1季1.4%，也優於市場預期，第2季個人消費支出年增2.3%，也較第1季1.5%明顯加速。房市部分，美國6月新建住宅銷售量較5月下降0.6%，主因為高房價和抵押貸款利率壓抑買氣；歐元區7月消費者信心連續六個月改善、且達俄烏戰爭爆發來最高水準。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管近期公布的部分美科技股財報喜憂參半，整體來說，在上半年亮眼表現後，市場更加謹慎看待企業財報並對未來展望給與更高期待。目前標普 500 企業中已有約兩成公布財報，其中 約78%表現獲利優於預期，科技類股優於預期比例近八成， 所有類股優於預期比率均超過六成 。

展望後市，莊凱倫表示，面對市場一方面在等待美國大選、聯準會步調等不確定性明朗之際，一方面亦面臨漲多、估值修正帶來的整理格局，與此同時，也在等待更多基本面檢驗的佐證數據。基於AI大趨勢向上的方向不變，市場資金仍在尋找機會，建議可以多重資產策略布局，應對短線紛呈雜音，同時擇優布局趨勢明確的成長領域 。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，11月初登場的美國大選，兩黨候選人的政策風向，以及聯準會降息步調是否受美國大選所牽制等變數，勢將壓抑大盤表現；預期台股在挑戰7月初的高點後，接下來在美國大選等較大不確定因素明朗前，維持大箱型上下區間整理格局。

安聯投信台股團隊表示，若參考美股S&P 500指數維持在季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟表現，台股有望在季線與半年線之間有撐；以此來看，台股跌破季線拉回幅度，應可視為滿足大致估值需要修正的跌幅，但時間上仍需待國際情勢明朗。在投資建議上，建議不追高、不殺低，以定期定額方式累積長期單位數，耐心等待全球股市整理的這段時間。