快訊

奧運桌球／鄭怡靜鏖戰1小時 擊退薩瑪拉晉16強

特別預算收支計入 未來5年政府財政入不敷出

奧運桌球／高承睿輕取羅馬尼亞對手 男單晉16強

美股基金淨流入居冠 全球聚焦美科技股財報

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)
股票型基金資金流向(資料來源：EPFR)

美股基金持續淨流入，新興市場淨流出減緩，全球聚焦陸續登場的美國科技股財報表現。回顧全球股票型基金資金流向，至7月24日，美國股票基金近一周淨流入至78.73億元居冠；其次依序為全球新興市場淨流入2.41億美元、歐非中東淨流入0.83億美元。

安聯投信表示，美國總統拜登退出下屆美國總統大選，民主黨選情改善，投資者重新把目光聚焦在科技股財報季；根據目前已公布的科技巨頭財報數據來看、好壞參半；但受到部分財報表現與市場出現預期落差，加上漲多所累積漲幅，加重估值修正的壓力，讓美國大型科技股走勢相對震盪。

安聯投信表示，美國第2季實質GDP季增年率2.8%，不僅高於第1季1.4%，也優於市場預期，第2季個人消費支出年增2.3%，也較第1季1.5%明顯加速。房市部分，美國6月新建住宅銷售量較5月下降0.6%，主因為高房價和抵押貸款利率壓抑買氣；歐元區7月消費者信心連續六個月改善、且達俄烏戰爭爆發來最高水準。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，儘管近期公布的部分美科技股財報喜憂參半，整體來說，在上半年亮眼表現後，市場更加謹慎看待企業財報並對未來展望給與更高期待。目前標普 500 企業中已有約兩成公布財報，其中 約78%表現獲利優於預期，科技類股優於預期比例近八成， 所有類股優於預期比率均超過六成 。

展望後市，莊凱倫表示，面對市場一方面在等待美國大選、聯準會步調等不確定性明朗之際，一方面亦面臨漲多、估值修正帶來的整理格局，與此同時，也在等待更多基本面檢驗的佐證數據。基於AI大趨勢向上的方向不變，市場資金仍在尋找機會，建議可以多重資產策略布局，應對短線紛呈雜音，同時擇優布局趨勢明確的成長領域 。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，11月初登場的美國大選，兩黨候選人的政策風向，以及聯準會降息步調是否受美國大選所牽制等變數，勢將壓抑大盤表現；預期台股在挑戰7月初的高點後，接下來在美國大選等較大不確定因素明朗前，維持大箱型上下區間整理格局。

安聯投信台股團隊表示，若參考美股S&P 500指數維持在季線附近、那斯達克指數表現稍為疲軟表現，台股有望在季線與半年線之間有撐；以此來看，台股跌破季線拉回幅度，應可視為滿足大致估值需要修正的跌幅，但時間上仍需待國際情勢明朗。在投資建議上，建議不追高、不殺低，以定期定額方式累積長期單位數，耐心等待全球股市整理的這段時間。

台股 美國大選 財報

延伸閱讀

台股弱勢反彈 失守季線…法人：以盤代跌機率高

市場押注 美9月降息2碼…美債殖利率連三月下滑

就市論勢／AI、先進製程 投資亮點

融資餘額減少63.74億元 創近2年最大縮減規模

相關新聞

建置TISA 五效益聚光

NISA新制上路為日股帶來新動能，台灣能否跟上國際潮流，建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制再受注目。

外資買亞股 最愛印度

外資上周在新興亞股買少賣多，買超以對印度的1.3億美元最多，其他對東南亞買超都不到1億美元；賣超則以對台股賣超25.6億...

生技醫療商品 有潛利

最近科技龍頭公司財報及展望不佳，不但股價大幅拉回修正，更拖累整體大盤表現。

債券商品 規模大躍進

市場押寶聯準會（Fed）將降息，帶動資金持續流向債券ETF。統計至上周五（26日），今年以來債券ETF規模已暴增6,21...

股票型單周吸金251億美元

過去一周，整體股票型ETF續獲251.6億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲144.5億美元淨流入，亞洲、中國、歐洲與...

固定收益型 資金青睞

過去一周，整體固定收益型ETF淨流入107.4億美元，主要以美國獲70.9億美元淨流入最多，亞洲與歐洲也分別獲15.3億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。