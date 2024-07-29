債券商品 規模大躍進

市場押寶聯準會（Fed）將降息，帶動資金持續流向債券ETF。統計至上周五（26日），今年以來債券ETF規模已暴增6,214億元，總規模突破2.69兆元創新高，最快本周將邁向2.7兆元大關，多數買盤押注投資等級債、美國公債。

以美債ETF來看，統計至26日，今年以來規模成長最多的是國泰20年美債（00687B），增加965.6億元，規模達2,425.4億元；再來是元大美債20年也增加883.3億元，規模成長至1,769.3億元。此外，今年來規模成長逾百億元的還有中信美國公債20年、永豐20年美公債，分別增加191.1億元、126.3億元。

今年來美債ETF規模增加前十強

中信美國公債20年ETF經理人張瓈尹分析債券ETF有五大受歡迎原因，首先是收益穩定，相較股票，債券可提供相對穩定的收益；其次是低波動性，債券ETF的價格波動通常小於股票型ETF，尤其近期適逢主要國家股市回檔，低波動的債券ETF有效平衡投資組合風險。

第三，債券ETF可以投資多種債券，多元化的特性也可降低單一債券的違約風險；第四，流動性相較於直接投資債券，債券ETF可以在證券市場交易，交易更加便利；第五是成本效益，債券ETF的管理費用通常低於主動管理型基金，例如中信美國公債20年ETF經管費僅0.1%，為費率最低的債券ETF。

群益25年美債ETF經理人李鈺涵表示，隨著通膨趨緩，美國經濟穩健有撐且不若第1季過熱，進一步強化市場對於聯準會接下來啟動降息的預期。

其中，長天期美債因存續期間長，受惠降息的程度大，投資人不妨趁價格仍處相對低點時以美債ETF分批布局，以獲取波段價差空間。

李鈺涵並強調，美國公債是全球規模最大、流動性最佳的債種，信用評等為最高的AAA，利息償付無虞，具對抗風險特質，適度配置可滿足風險分散需求。

對於債券年期的選擇，中國信託投信認為，目前聯準會降息態勢確立，對長天期公債有利，但由於日前美國公布第2季GDP仍優於預期，且有美國總統大選等不確定因素，預計聯準會將採取緩降息的方式，短期內非投等債、短天期債券的投資吸引力可能高於長天期債券。但若是從分散風險的角度考量，長天期債券ETF仍是可以考慮的投資標的。