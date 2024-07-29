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美科技股 長線閃亮

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國科技股漲多拉回，是泡沫破滅的開始或是布局的好時機？法人指出，人工智慧（AI）仍在發展趨勢上，後市看俏，投資人不妨趁回檔伺機擇優布局科技類股，並且長線持有。

美股隨著AI發展不斷創下新高，市場始終充斥科技泡沫的聲音。不過，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋強調，科技股的高評價是由實質的成長與獲利所帶動。目前企業獲利修正比以往更有效率，市場輪動的速度也更快。因此，即使出現5~6%的修正，只要還在長期多頭的趨勢上，就仍屬合理。

蘇智蘋以那斯達克100指數的價格漲幅為例，比較1995年初至2000年8月、以及2023年初至2024年5月這兩個時期，發現科技泡沫時期與AI發展時期兩者的走勢頗為類似，但後者離所謂的泡沫卻十分遙遠。

蘇智蘋指出，AI的創新曲線仍在早期階段，目前影響主要集中在基礎建設、半導體、資料中心等領域。隨著AI促使資料中心用電比重持續攀升，企業對於能源轉型的年度資本支出也必須增加。

以聯博國際科技基金為例，除了看多AI與半導體前景，也看好AI應用市場如消費、醫療與工業，並以美國為核心，配置日本、台灣與歐洲科技股票，以充分掌握全球的成長動能。

就市場的交易面來看，富達投信指出，目前科技股交易嚴重受到熱錢影響。S&P 500的當沖選擇權交易占整體選擇權交易比重上揚至近50%，顯見投資人的交易非常短線，且市場出現嚴重扭曲，尤其是科技類股。

富達分析，目前美股的主要參與者集中在被動式，建議投資科技股可採取三大策略。首先，布局全球具成長潛力的科技企業。其次，鎖定長期結構性成長題材，包含數位化、雲端基礎建設、網路電商、5G、AI等全方位的機會。第三，著重資本密集度低、資產負債表強勁且價格錯殺的企業。

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