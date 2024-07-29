固定收益型 資金青睞
過去一周，整體固定收益型ETF淨流入107.4億美元，主要以美國獲70.9億美元淨流入最多，亞洲與歐洲也分別獲15.3億、5.6億美元淨流入。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得72.8億美元淨流入，非投資級債ETF也獲11.4億美元資金淨流入。
美國6月核心PCE通膨年增率持平於2.6%，為2021年3月以來低檔，強化降息預期，推動債市普遍上漲。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國就業市場出現較明顯軟化，通膨也有所降溫，不過聯準會並不需要立即從緊縮轉向寬鬆政策，很可能是採漸進轉向至更為中性或正常的立場，意謂2025年中之前可能有四至六次降息機會，預期股市中利率敏感資產與固定收益資產最為受惠。
富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒認為，非投資級債企業在歷經2008年金融海嘯與2015年的油價重挫影響後致力於修復資產負債表，管理態度保守嚴謹，也利用2020~2021年的低利環境積極進行再融資以強化財務體質，因此在本波聯準會強勢升息下，多數企業仍表現良好，目前非投資級債市匯聚總經面、基本面與技術面利多，不過仍需要精選持債，以在利差處較窄水位下，爭取較優質的高殖利率機會。
安聯投信表示，6月個人消費支出數據符合預期，有利債市；加上市場預期聯準會有望降息，2年期美債買氣升溫，包括美國在內，全球經濟成長減弱的展望助長降息預期，挹注短年期美債買氣。
安聯投信指出市場將關注月底登場的利率決策會議，以及7月非農就業報告。
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