股票型單周吸金251億美元

過去一周，整體股票型ETF續獲251.6億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲144.5億美元淨流入，亞洲、中國、歐洲與日本市場也分別獲85.7億、75.8億、2.9億與0.06億美元淨流入。

美國第2季GDP數據亮眼、6月通膨數據持續放緩的利多，不敵Google母公司Alphabet因上季YouTube廣告營收不如預期導致股價重挫，拖累美國與全球科技類股延續修正走勢，全球股市連兩周收黑，但資金仍持續流入股票商品，法人提醒本周盤勢波動將加大。

富蘭克林證券投顧表示，美國6月個人所得、支出及通膨連袂放緩，強化市場對聯準會9月將啟動降息的期待，而市場預期英國央行本周將降息1碼、加入主要央行降息行列，寬鬆的貨幣政策基調有利全球債市延續多頭，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金掌握。另一方面，不同於美歐央行將轉向寬鬆，日本央行貨幣政策正常化趨勢確立，締造日圓評價面回升潛力，建議空手者可透過日圓計價的美國平衡型基金及日本股票型基金參與。

富蘭克林證券投顧指出，下半年以來美股盤面出現強弱勢股風水輪流轉的表現，凸顯多元分散布局的重要性，未來一周關注AI科技股財報及財測，將扮演股價能否止跌反彈的催化劑，建議投資人採取多元布局策略，涵蓋創新成長（科技／生技）、亞洲改革（印度／日本）及淨零轉型（全球氣候變遷／基礎建設／公用事業）股票型基金，積極者可搭配美國中小型股票型基金操作，網羅股市輪動機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎表示，近期美國經濟活動雖放緩，但此現象是由第1季的景氣過熱，逐步回歸至正常，而景氣依然上行，因此有利於通膨降溫走勢、市場對降息的預期以及股市正面發展。惟下半年接近總統大選，以及進入財報季，股市在歷經上半年與7月上旬亮眼的表現後，市場波動易加大，布局上須留意類股輪動狀況，產業方面，包括大型科技股、通訊服務、醫療保健等仍可關注。