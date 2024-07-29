建置TISA 五效益聚光

NISA新制上路為日股帶來新動能，台灣能否跟上國際潮流，建立台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）機制再受注目。

投信投顧公會連年力推修正所得稅法，新增個人投資金融商品2.4萬元扣除額，理事長劉宗聖表示，建置TISA有五大效益，其中，每年至少可引導160億元進入台股等資本市場，為政府帶進50億元證交稅。

TISA重點

五大效益包括：強化社會安全網，使老有所終；低定額特別扣除、落實普惠金融；引導中長期紀律投資、實現財富累積；儲蓄投資化、打通企業籌資鏈；稅收增加，促進財政收支平衡。

根據投信投顧公會以保守到樂觀四情況推估TISA實施成效，最保守情境下，估計有60至70萬人參與，以資金流向台股基金為例，每年可引導160億元中長期資金進入台股，有助於企業籌資發展、吸引國際資金來台。

針對外界擔憂減稅將不利稅收，投信投顧公會進一步以12%平均稅率推估，預計將因此減少19~20億元稅收，但台股基金增加投資台股160億元，帶動股市成交量，可望使證交稅每年增加50億元。

至於最樂觀情境下，估計每年可引導828億元資金投入台股，所得稅減少100億元，但證交稅增加達1,300億元。

透過稅賦優惠引導民眾投資的個人投資儲蓄帳戶（ISA）觀念在國際間日益盛行，日本2014年起推出「NISA」，今年再推出新版，提高免稅額度並取消期間限制，目標是2027年NISA投資開戶數及金額雙倍增，為近年投資增溫、迭創新高的日股再創新動能。

投信投顧公會自前任理事長張錫時代，即開始唱議推動台灣版的ISA「TISA」；現任理事長劉宗聖接續推動，今年再透過金融總會提出建言；據公會版的TISA規劃，是參考日本、歐美等先進國家的個人投資儲蓄ISA或IRA免稅帳戶機制，建議修正所得稅法第17條，從三大方向著手。

一是新增2.4萬元特別扣除或列舉扣除，已建立我國個人投資儲蓄帳戶機制；二是設下但書，持有五年持續方可領回，引導中長期紀律投資；其三是針對綜合所得稅額的經濟弱勢者，提供追溯減除以前五個年度累積上為減除的扣除，以引導經濟弱勢者及年輕小資族積極運用TISA。