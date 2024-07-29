外資買亞股 最愛印度

外資上周在新興亞股買少賣多，買超以對印度的1.3億美元最多，其他對東南亞買超都不到1億美元；賣超則以對台股賣超25.6億美元最多，其次是南韓的7.3億美元。亞股上周普遍收黑，僅印度漲0.9%，以台股大跌3.3%最重，再來是南韓跌2.3%。

今年以來，外資對新興亞股只買超三個市場，以南韓的181.5億美元最多，再來是印度的42億美元、馬來西亞的0.8億美元；賣超則以對台股的56.2億美元最重，再來是泰國的32.9億美元。今年以來，新興亞股仍以台股漲23.6%最強，再來是印度的12.5%，但泰國跌7.6%最弱。

外資持續買超印度，群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度最新一季國內生產毛額（GDP）成長率7.8%，已連續三季優於預期，2024財政年度成長率甚至高達8.2%。

主要原因，受惠於投資增長帶動加乘效應，預估印度新財政年度仍將有7.2%以上的成長率。總理莫迪展開第三任任期，先前推動的政策可望持續執行。整體而言，仍正向看待印度股市。

外資7月來對台股賣超100億美元，台股高檔震盪。PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，本周美股不少重量級科技股將公布財報，將影響台股科技股投資信心，牽動供應鏈股價。

儘管最近科技股賣壓出籠衝擊台股，但企業獲利能見度提升，加上產業基本面強勁，股市拉回整理不僅有利延長多頭態勢，且提供中長期的切入機會，短線觀察大盤能否重回月線之上。

安聯投信台股團隊指出，美國科技財報出現雜音，造成市場震盪，但人工智慧（AI）等趨勢並未改變。台股從7月初高點回落後，接下來在美國大選等較大的不確定因素明朗前，預期維持大箱型上下區間整理格局。

在投資策略上，建議不追高、不殺低，以定期定額方式累積長期單位數。

越南股市上周大跌1.8%，但中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，外資上周對越南已轉為買超，中止連20周賣超。越南第2季經濟表現亮眼，有望達成GDP年度成長目標。