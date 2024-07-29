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生技醫療商品 有潛利

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

最近科技龍頭公司財報及展望不佳，不但股價大幅拉回修正，更拖累整體大盤表現。

市場除了有過度集中科技股的風險以外，美國大選也不時成為焦點並影響投資情緒。法人指出，除了科技股以外，投資人可以注意生技醫療股的投資機會。

今年以來，中小型生技股票表現優於大型生技股。法人認為，去年底以來的一連串併購交易熱度延續至今年，中小型生技公司可望持續受惠於併購熱度，新藥與新療法也將持續受到市場關注。

理柏（Lipper）統計，以新台幣計價，今年年初到7月25日，富蘭克林坦伯頓生技領航基金、群益全球關鍵生技基金、百達生物科技基金漲幅都超過二成，績效不亞於全球科技基金。

百達生物科技策略投資團隊指出，生技產業年初表現非常強勁，但第2季初受到降息預期延後等總體環境因素所影響，股價在高檔震盪整理。

但5月來，受惠於新藥試驗報喜與減肥藥領域再獲突破，生技股再度走強，尤其是中小型生技公司。

百達生物科技投資團隊看好下半年具有潛力的新興療法，例如，荷蘭Argenx治療神經肌肉障礙的新藥，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准。

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