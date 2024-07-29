生技醫療商品 有潛利
最近科技龍頭公司財報及展望不佳，不但股價大幅拉回修正，更拖累整體大盤表現。
市場除了有過度集中科技股的風險以外，美國大選也不時成為焦點並影響投資情緒。法人指出，除了科技股以外，投資人可以注意生技醫療股的投資機會。
今年以來，中小型生技股票表現優於大型生技股。法人認為，去年底以來的一連串併購交易熱度延續至今年，中小型生技公司可望持續受惠於併購熱度，新藥與新療法也將持續受到市場關注。
理柏（Lipper）統計，以新台幣計價，今年年初到7月25日，富蘭克林坦伯頓生技領航基金、群益全球關鍵生技基金、百達生物科技基金漲幅都超過二成，績效不亞於全球科技基金。
百達生物科技策略投資團隊指出，生技產業年初表現非常強勁，但第2季初受到降息預期延後等總體環境因素所影響，股價在高檔震盪整理。
但5月來，受惠於新藥試驗報喜與減肥藥領域再獲突破，生技股再度走強，尤其是中小型生技公司。
百達生物科技投資團隊看好下半年具有潛力的新興療法，例如，荷蘭Argenx治療神經肌肉障礙的新藥，已獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言