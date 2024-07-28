全球市場觀測站／美、日、印股 逢低布局

近期資本市場因美國大選不確定性、財報後市場消化波動而呈現漲多修正，惟製造業重回上行周期、半導體產業處於擴張階段，搭配聯準會有望在9月開始降息，資金行情有利股市動能。法人表示，在此環境下，全球股市雖時有震盪，但整體向上趨勢並無改變，建議可逢低布局中長線題材，看好美、日、印、台股票市場。

市場擔心政府恐強化半導體設備管制，加上部分半導體業者公布財報後股價修正，導致今年以來以科技股為首的美股漲多後出現波動。瀚亞投信海外股票暨固定收益部副總林元平表示，觀察台積電、艾司摩爾等重點半導體公司第2季財報，營收及獲利都持續好轉。

由此得知，半導體行業仍處於擴張周期，股價修正並非基本面不佳，而是來自企業展望與市場預期有所差距；只要向上趨勢不變，市場消化波動後，股價仍將伴隨基本面走揚，而修正也提供投資人良好買點。

受美股拖累，日股25日重挫千點，失守4萬點大關。林元平表示，短線避險情緒升溫推動日幣創自5月以來新高，也將日股指數拉回震盪格局；市場風險偏好收斂，資金轉移至防禦類股，半導體類股表現領跌，而防禦型類股上漲。

林元平說，日股主要仍受到全球市場情緒影響震盪，但也觀察到類股間出現資金流動情形，此為健康產業輪動，且基本面上仍支持日股繼續上行，仍對日股保持正面看法。

亞股上周普遍走跌，印股跌幅相對較輕，靜待財報公布，有望整理後重新反攻向上。林元平說，印度的經濟前景依然樂觀。國際貨幣基金組織（IMF）預測2024年印度經濟增長率將達到6.9%。印度持續改革與各項經濟產業升級計畫將繼續吸引資本流入，並預計為投資者帶來豐厚回報。

美國公債殖利率曲線轉陡，反應聯準會將降息以及經濟仍強韌趨勢。富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，此時建議選擇中天期持債，再伺機搭配企業信用債的機會，創造更高的收益空間。