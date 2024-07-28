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主動式台股基金 有潛利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台灣加權指數十年定時定額回測
台灣加權指數十年定時定額回測

颱風擾局台股休市兩天期間美股呈現重挫，與台股相關性最大的費城半導體指數，跌幅尤其沉重，台股上周大幅修正。惟投信法人認為，台股基本面展望正向樂觀，且以定時定額方式投資加權指數十年回測可發現，持有三年正報酬機率可達100%，平均報酬率可達47.2%，建議定時定額投資主動式台股基金，掌握投資機會。

台股上周重挫後，法人表示，短線方向將取決於美國聯準會（Fed）7月底透露降息線索，以及美股財報季開跑，不少重量級科技公司都將於本周公布業績，若表現優異，美科技股修正有望告一段落，台股也能回到走升軌道上。台股近期盤面則將是個別族群表現。

不過若將投資時間拉長，日盛投信台股投資研究團隊發現，根據理柏資料統計至2024年6月底，以定時定額方式投資加權指數十年回測，持有一年正報酬機率可達72%，平均報酬率13.4%，持有三年效果更優化，正報酬機率可達100%，平均報酬率可達47.2%，而持有五年除了正報酬機達100%、平均報酬更達約91.8%，長期投資效果顯著。

日盛投信台股投資研究團隊指出，除7月最後一周美股大型科技股公布財報，輝達將在8月下旬公布上季財報，將是另一焦點。下半年台股進入電子旺季、蘋果第3季新品發表會、AI伺服器受惠CoWos產能開出挹注下出貨持續暢旺、輝達AI新品上市等，有助提升供應鏈接單量提升，有望帶動相關概念股及供應鏈股價回檔後之回升力道，財報展望佳的AI相關族群有望擔任盤面重心。包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS、ODM、散熱模組、PCB、CCL、高速傳輸等，搭配AI PC及手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星等族群也可留意。此外，市場預期9月啟動降息，整體利率環境有利台股，加以基本面挹注，短線若遇技術面漲多拉回修正，建議投資人透過主動式台股基金，跟上台股產業旺季行情。

野村投信表示，面對短期震盪盤勢，定期定額布局是絕佳策略之一，建議選擇可全市值靈活布局，且策略著重優質股票的主動式台股基金，掌握市場輪動機會。

台股

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