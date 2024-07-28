錢進美股 鎖定二族群

美股七雄去年以來領漲美股，但短線波動擴大，景氣循環股及小型股開始受到資金追捧，顯示美股的漲勢已開始擴散至其他領域。法人認為，市場資金輪動加速，投資人可注意美股七雄以外的投資機會，例如軟體類股、非科技領域優質企業。

彭博資訊統計，在S&P 500 指數中，扣除美股七雄以外的493家公司今年第2季獲利可望成長5.4%，是去年以來首見正成長，第3季可望成長6%，第4季起的成長率更可望升至兩位數。

相反的，美股七雄的獲利預測雖然強勁，但市場普遍認為獲利在去年第4季已經見頂。美股七雄今年第2季的預估獲利成長將從第1季的 50.7%大幅放緩至29.3%，第3季再進一步下降至 16.8%，第4季則為18.1%。

國泰投顧認為，這一波人工智慧（AI）浪潮最先受惠的是硬體與半導體公司，但這些個股股價的增長速度比 2020 年中國互聯網的跳躍更快。一旦這些公司的獲利跟不上預期，未來估值的回落也會相當迅速。

國泰投顧指出，反倒是過去一段時間漲幅落後、長期基本面展望良好的公司，未來可望受惠於類股輪動，重新受到投資人青睞。

特別是軟體類股，因為黏著度較高，更能創造強勁現金流與經常性收入。此消彼漲，市場資金有望挪移，後市有利美股七雄以外的走勢。

摩根士丹利環球機會基金投資團隊認為， AI 仍是長期趨勢，也仍是市場的主流標的。不過，當科技巨頭光芒減弱，投資人將更加審慎評估產業未來的獲利動能。儘管目前市場仍可能高估一些短期機會，但同時也會低估一些長期機會，如軟體、電商及物流等。

至於摩根美國科技基金，雖有75%以上的部位側重科技企業，但其他24%的部位則配置在非科技領域，可見AI技術革新也有利於激發非科技領域優質企業的長期爆發力。