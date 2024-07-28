快訊

奧運籃球／杜蘭特回歸三分球5投俱中 率美國26分血洗塞爾維亞

錢進美股 鎖定二族群

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美股七雄去年以來領漲美股，但短線波動擴大，景氣循環股及小型股開始受到資金追捧，顯示美股的漲勢已開始擴散至其他領域。法人認為，市場資金輪動加速，投資人可注意美股七雄以外的投資機會，例如軟體類股、非科技領域優質企業。

彭博資訊統計，在S&P 500 指數中，扣除美股七雄以外的493家公司今年第2季獲利可望成長5.4%，是去年以來首見正成長，第3季可望成長6%，第4季起的成長率更可望升至兩位數。

相反的，美股七雄的獲利預測雖然強勁，但市場普遍認為獲利在去年第4季已經見頂。美股七雄今年第2季的預估獲利成長將從第1季的 50.7%大幅放緩至29.3%，第3季再進一步下降至 16.8%，第4季則為18.1%。

國泰投顧認為，這一波人工智慧（AI）浪潮最先受惠的是硬體與半導體公司，但這些個股股價的增長速度比 2020 年中國互聯網的跳躍更快。一旦這些公司的獲利跟不上預期，未來估值的回落也會相當迅速。

國泰投顧指出，反倒是過去一段時間漲幅落後、長期基本面展望良好的公司，未來可望受惠於類股輪動，重新受到投資人青睞。

特別是軟體類股，因為黏著度較高，更能創造強勁現金流與經常性收入。此消彼漲，市場資金有望挪移，後市有利美股七雄以外的走勢。

摩根士丹利環球機會基金投資團隊認為， AI 仍是長期趨勢，也仍是市場的主流標的。不過，當科技巨頭光芒減弱，投資人將更加審慎評估產業未來的獲利動能。儘管目前市場仍可能高估一些短期機會，但同時也會低估一些長期機會，如軟體、電商及物流等。

至於摩根美國科技基金，雖有75%以上的部位側重科技企業，但其他24%的部位則配置在非科技領域，可見AI技術革新也有利於激發非科技領域優質企業的長期爆發力。

美股

延伸閱讀

美股大反彈…道瓊漲逾650點 台積電ADR走升1%

台灣首座現代百貨！城中菊元再現 國泰：徵件累積修復能量

關於台積電 川普不可不知的幾個數字

國泰證奪亞洲最佳企業雇主

相關新聞

美國非投等債 兩頭賺

上半年資金湧入CCC評級債，信評較低債種表現亮眼。投信法人表示，在經濟前景樂觀下，非投資等級債發行企業財務狀況改善，預估...

主動式台股基金 有潛利

颱風擾局台股休市兩天期間美股呈現重挫，與台股相關性最大的費城半導體指數，跌幅尤其沉重，台股上周大幅修正。惟投信法人認為，...

錢進美股 鎖定二族群

美股七雄去年以來領漲美股，但短線波動擴大，景氣循環股及小型股開始受到資金追捧，顯示美股的漲勢已開始擴散至其他領域。法人認...

科技商品 基本面佳

美股企業財報陸續開出，特斯拉等部分個股表現不如預期，導致科技股面臨修正風險。投信法人表示，工業與汽車復甦需要更長的時間，...

全球市場觀測站／美、日、印股 逢低布局

近期資本市場因美國大選不確定性、財報後市場消化波動而呈現漲多修正，惟製造業重回上行周期、半導體產業處於擴張階段，搭配聯準...

母子基金投資法 趨吉避凶

近期全球股市出現明顯修正，浮現進場布局機會。投信業者表示，若擔心現在進場可能套在波段高點，又或者早已入場想贖回保持戰果又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。